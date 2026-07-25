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PROBLEMI NA CESTAMA

VIDEO Zapeo most na Malom Lošinju: Vukli ga vatrogasci

MALI LOŠINJ - Prilikom jutarnjeg otvaranja mosta Privlaka na državnoj cesti DC 100 na Lošinju došlo je do kvara pogonskog sklopa mosta, javile su Hrvatske ceste. Dežurna osoba zadužena za poslove otvaranja/zatvaranja mosta rezervnim mehanizmom pokušala je zatvoriti most. Obzirom da nije bilo moguće istim postupkom pokrenuti daljnje zatvaranje mosta žurno su obavještene sve dežurne službe. Angažirana je vatrogasna postrojba Grada Mali Lošinj, električar i strojar. Po dolasku istih izvršeni su interventni radovi potrebni za zatvaranje mosta. Prometovanje preko istog uspostavljeno je u 11 sati i 17 minuta. Slijede radovi na pregledu i detekciji uzroka kvara. Ovisno o kompleksnosti pristupit će se daljnjim aktivnostima na žurnoj sanaciji. Do otklanjanja kvara predmetnog mosta, promet nautičara neće biti moguć.

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Problemi s mostom na Malom Lošinju VIDEO
Problemi s mostom na Malom Lošinju | Video: Čitatelj 24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Uskok objavio da Damira Šegotu iz HOO-a tereti da je tijekom šest godina primio barem 160.000 eura mita od odbjeglog Pavleka, zbog svinjske kuge policija i državni inspektorat pojačavaju kontrole, od utorka poskupljenje goriva...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Svinjska kuga se širi, a policija pojačava kontrolu po Slavoniji | Video: 24sata/Video
IZJAVA ZA MEDIJE

VIDEO Šegotin odvjetnik o aferi: 'Očekivali smo istražni zatvor. On se dobro osjeća, svjestan je'

ZAGREB - USKOK je zatražio istražni zatvor za sad već bivšeg direktora olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damira Šegotu, a njegova supruga se brani sa slobode. Šegotu se tereti da je primio barem 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka kako bi povećao novac za Skijaški savez i isplaćivao im uvećane troškove te da je primio i dodatno mito manje od 10.000 eura kroz rate za stipendiju za svog sina. Izjavu za medije dao je Šegotin odvjetnik, Dobriša Rubes.

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Izjave za medije o određivanju istražnog zatvora Damiru Šegoti VIDEO
Izjave za medije o određivanju istražnog zatvora Damiru Šegoti | Video: 24sata/pixsell
LUKA U ZADRU

EKSKLUZIVNO Modrić se ukrcao na jahtu. 'Bio je raspoložen...'

ZADAR - Luka Modrić se u pratnji menadžera i obitelji u petak ujutro ukrcao u jahtu u središtu Zadra i isplovio u nepoznatom smjeru dan nakon što je s Milanom produžio ugovor za još jednu sezonu. "Bio je raspoložen i fotografirao se na rivi s prolaznicima", javio nam je čitatelj.a

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Luka Modrić na odmoru VIDEO
Luka Modrić na odmoru | Video: 24sata Video
HAJDUČKA FEŠTA

VIDEO Pogledajte kako je krcati Poljud slavio europski trijumf!

HAJDUK - PAFOS 2-0 Prekrasna noć na Poljudu, "bili" s dva "metka" srušili Ciprane i nose jako dobru prednost na uzvrat. Prvi je pogodio Šego i to sjajno iz slobodnjaka, a Melnjak je stavio točku na i. Atmosfera je bila fenomenalna tijekom cijelog susreta, a nakon zadnjeg sučevog zvižduka zagrmjelo je podno Marjana. Poslušajte sjajno navijanje

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Slavlje na Poljudu VIDEO
Slavlje na Poljudu | Video: Tomislav Gabelić/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Šegota pod istragom zbog mita, što sve krije Pavlekov laptop?, Crkva zataškavala zlostavljanje, kemijski WC-i na Šubićevcu, milijunske kazne zbog helikoptera, zbog svinjske kuge zabranjeno branje gljiva, zlato pronađeno kod Mljeta...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Kuc, kuc. USKOK je! Šegota i supruga 'prali' mito u zlatu | Video: 24sata/Video

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