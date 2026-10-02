VIDEO Zastupnik HSS-a: Ne pristajemo da se od Tomaševića stvara heroj, a radnike difamira

Predsjednik i saborski zastupnik HSS-a Darko Vuletić izjavio je u petak, komentirajući štrajk sindikata ZET-a i Zagrebačkog holdinga, da HSS 'neće progutati da se od gradonačelnika Tomislava Tomaševića stvara heroj, a radnike difamira i pripisuje im se odgovornost za sve što se dogodilo'. Vuletić se na konferenciji za novinare u Saboru osvrnuo na štrajk sindikata ZET-a i Zagrebačkog holdinga, ocijenivši da su se radnici u tim poduzećima dobro mobilizirali i pokazali snagu, bez obzira na to što su građani Zagreba bili nezadovoljni izostankom usluga.

Najviše ga je, kaže, zasmetalo ponašanje gradonačelnika Tomaševića koji je, po njemu, u toj situaciji pokazao svoje pravo lice. „Gradonačelnik je nastupio dosta bahato i zasmetalo me što je objavio plaće radnika, što je bilo jako ružno, no, to nisu bili istiniti podaci. On je to napravio s namjerom pa mi onda postavljamo pitanje zašto onda ne objavi i plaće onih udruga kojima nemilice dijeli pare”, istaknuo je.

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Pokretanje videa... VIDEO Darko Vuletić o Tomaševiću i štrajku | Video: 24sata/Patrik Macek/Pixsell

Primijetio je, dodaje, i da je Tomašević bio preplašen u trenutku kada je štrajk krenuo jer nije znao što će se događati. Grad je bio blokiran i postavlja se pitanje zašto Tomašević nije bio više involviran u tu situaciju, gdje je nestao borac za radnička prava i gdje su nestale zelene politike, ustvrdio je, dodavši da su onda počele difamacije i konfabulacije.

Sporna mu je i komunikacija Možemo! i SDP-a koji se, kaže, predstavljaju kao vrh borbe za radnička prava i za koje tvrdi da se uopće nisu oglašavali tijekom štrajka, "što znači da ih boli briga za te radnike". Problematizirao je i vozačicu tramvaja koja nije sudjelovala u štrajku zato što, navodi, podržava ekipu iz Možemo!, a nije se intervjuiralo, primjerice, 'nekoga iz Zagorja koji dolazi u Zagreb, ima petero djece, vozi tramvaj ili autobus i živi od tog posla'.

„Svoju ulogu su odigrale i društvene mreže pune trolova iz Možemo! pa je ispalo da su na kraju radnici krivi za sve što se događa”, ustvrdio je Vuletić. "Stvarati od Tomaševića heroja, a radnike difamirati, to mi u HSS-u nećemo moći progutati", poručio je.

Komentirao je i idejno rješenje za novi maksimirski stadion, kazavši da je vox populi projektu dao "palac dolje". Treba pronaći rješenje koje će odgovarati građanima, kazao je, naglasivši da je problem što u povjerenstvu koje je biralo projekt nije bilo nijednog navijača.

Za SDP-ovu europarlametarku Romanu Jerković koja je potrošila 12 tisuća eura javnog novca na putovanje članova obitelji i prijatelja kazao je da treba podnijeti odgovornost i ako je politički odgovorna, 'onda se zna što treba napraviti'.

Vuletić je do sada djelovao kao zastupnik izvan parlamentarnih klubova, no, izvijestio je da je osnovan Klub zastupnika HSS-a, HNS-a i nezavisnih zastupnika. Uz njega, članovi kluba su Predrag Štromar (HNS) i zastupnik nacionalne manjine Armin Hodžić.