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STRAVIČNA NESREĆA

VIDEO Zbog sudara satima zatvorena ZG obilaznica prema Lipovcu: Evo gdje se isključiti

Piše Bogdan Blotnej, Antonela Šaponja, Iva Tomas,
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VIDEO Zbog sudara satima zatvorena ZG obilaznica prema Lipovcu: Evo gdje se isključiti
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Foto: 24sata
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Kako doznaje 24sata, policija istražuje vožnju u krivom smjeru te se još utvrđuje je li taj vozač izravno skrivio tešku nesreću ili je netko od vozača naletio na krhotine nakon što je taj vozač zahvatio drugi auto

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok (38+850km most Sava) u smjeru Lipovca prekinut je promet. Između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok kolona je tri kilometra, a između čvora Buzin i čvora Kosnica kolona je sedam kilometara. 

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Je li ovo krivac za stravičnu smrtonosnu nesreću na A3?! Na snimci juri krivim smjerom!
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Foto: 24sata

- Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru (A3 -->smjer Lipovac ili A4 -->smjer Goričan), objavio je HAK.

Podsjetimo, mladić je u srijedu prijepodne velikom brzinom vozio u suprotnom smjeru zagrebačkom obilaznicom, iz smjera Ikee. Samo nekoliko trenutaka kasnije došlo je do stravične nesreće. Čitatelj koji se u tom trenutku našao na cesti ispričao je za 24sata kako je vozač projurio pokraj njih.

POGLEDAJTE VIDEO:

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Zagreb: Kilometarska kolona blokiranih vozila u gužvi zbog prometne nesreće na obilaznici | Video: 24sata/pixsell
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- Prošli smo autom pokraj njega i bježali jer je izgledao kao da bježi od nekoga ili si želi nešto napraviti - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio jurnjavi.  

Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, do nesreće je došlo oko 10.35 sati kod mosta Sava. Sudjelovala su dva osobna automobila i dva teretna automobila. Jedan čovjek je poginuo, dok je drugi teško ozlijeđen. 

Kako doznaje 24sata, policija istražuje vožnju u krivom smjeru te se još utvrđuje je li taj vozač izravno skrivio tešku nesreću ili je netko od vozača naletio na krhotine nakon što je taj vozač zahvatio drugi auto.

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