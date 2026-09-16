VIDEO Zbog sudara satima zatvorena ZG obilaznica prema Lipovcu: Evo gdje se isključiti

Zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvora Most Sava i čvora Zagreb istok (38+850km most Sava) u smjeru Lipovca prekinut je promet. Između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok kolona je tri kilometra, a između čvora Buzin i čvora Kosnica kolona je sedam kilometara.

- Vozila se isključuju na čvoru Kosnica i preko Domovinskog mosta i Radničke ceste te Slavonskom avenijom preusmjeravaju na obilazak do čvora Zagreb istok gdje se ponovno uključuju na autocestu u željenom smjeru (A3 -->smjer Lipovac ili A4 -->smjer Goričan), objavio je HAK.

Podsjetimo, mladić je u srijedu prijepodne velikom brzinom vozio u suprotnom smjeru zagrebačkom obilaznicom, iz smjera Ikee. Samo nekoliko trenutaka kasnije došlo je do stravične nesreće. Čitatelj koji se u tom trenutku našao na cesti ispričao je za 24sata kako je vozač projurio pokraj njih.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Zagreb: Kilometarska kolona blokiranih vozila u gužvi zbog prometne nesreće na obilaznici | Video: 24sata/pixsell

- Prošli smo autom pokraj njega i bježali jer je izgledao kao da bježi od nekoga ili si želi nešto napraviti - ispričao nam je čitatelj koji je svjedočio jurnjavi.

Kako su potvrdili iz PU zagrebačke, do nesreće je došlo oko 10.35 sati kod mosta Sava. Sudjelovala su dva osobna automobila i dva teretna automobila. Jedan čovjek je poginuo, dok je drugi teško ozlijeđen.

Kako doznaje 24sata, policija istražuje vožnju u krivom smjeru te se još utvrđuje je li taj vozač izravno skrivio tešku nesreću ili je netko od vozača naletio na krhotine nakon što je taj vozač zahvatio drugi auto.