ŽELI OFENZIVU

VIDEO Zelenski: Mi moramo izvršiti pritisak na Rusiju, Putin ne razumije ništa osim sile

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
VIDEO Zelenski: Mi moramo izvršiti pritisak na Rusiju, Putin ne razumije ništa osim sile
Foto: Roman Baluk

Zelenskijevi komentari dolaze nakon što je američki predsjednik Donald Trump, koji nastoji okončati rat, objavio na svojoj mreži Truth Social da je "jako teško, ako ne i nemoguće, dobiti rat bez napadanja zemlje osvajača."

Ukrajina mora prijeći iz obrane od ruskih napada u ofenzivu kako bi "izvršila pritisak na Rusiju", rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u četvrtak.

"Ovaj rat mora završiti, a mi moramo izvršiti pritisak na Rusiju", rekao je u svome večernjem video obraćanju. Ruski predsjednik Vladimir Putin "ne razumije ništa osim sile i pritiska", rekao je.

Kijev je pokrenuo veliku iznenadnu protuofenzivu ruske regije Kursk prošle godine, no napad je ipak propao zbog duboko utvrđene ruske obrane.

Ukrajinske snage proteklih dana pokrenule su protunapad, uključujući i onaj u sjeveroistočnu regiju Sumi te u blizini grada Pokrovska.

People take shelter inside a metro station during an air raid alert in Kyiv
Foto: Alina Smutko
Ukrajinska ofenziva

Prometno središte provincije Donjeck još jednom je postalo poprište teških borbi između ruskih i ukrajinskih snaga.

Do četvrtka navečer Glavni stožer u Kijevu izvijestio je o ukupno 24 vojna sukoba.

Međutim, ovaj put to nisu bili Rusi, nego Ukrajinci koji su pokrenuli ofenzivu, napisao je načelnik Glavnog stožera Oleksandr Sirski na Telegramu, dodavši da je ponovno osvojeno šest naselja.

"Unatoč brojčane nadmoći neprijatelja, jedinice Oružanih snaga i Nacionalne garde Ukrajine izvršavaju svoje zadatke časno", napisao je.

"Kao rezultat uspješnog napada i izviđačkih operacija, šest gradova je očišćeno te su uništene stotine ruskih okupatora."

Ove informacije nije bilo moguće nezavisno provjeriti.

Prije nekoliko dana, ukrajinska vojska utvrdila je svoje trupe oko Pokrovska kako bi zaustavila nadiranje ruskih jedinica. Grad je već uvelike uništen u mjesecima žestokih borbi.

Diplomatski napori

Uz vojne operacije, Ukrajina i dalje želi pregovarati i postići mir, rekao je Zelenski.

Vojno vodstvo u kontaktu je sa stranim partnerima kako bi radili na vojnim komponentama sigurnosnih jamstava za Ukrajinu.

Europski partneri žele pružiti sigurnost Ukrajini prisutnošću vojske nakon dosezanja mirovnog sporazuma, no Rusija ima drugačije prijedloge.

Prema ruskom ministru vanjskih poslova Sergeju Lavrovu, stalne članice Vijeća sigurnosti, među kojima je i Rusija, trebale bi biti jamci mira. Kako Rusija po tome scenariju može blokirati slanje vojske bilo kada, Kijev ne želi razmatrati tu opciju.

I dok se nastavljaju diplomatski napori razrješenja sukoba, Rusija je pokrenula još jedan žestok val raketnih i napada dronovima na Ukrajinu preko noći.

