VIDEO Zoran Milanović objavio snimku: 'Za veće mirovine ima novaca, ali nema političke volje'

Predsjednik Zoran Milanović je objavio snimku na Facebooku i obratio se građanima.

- Žalosti me činjenica što jednokratnu pomoć mora primati preko 60 posto umirovljenika jer to samo znači da većina njih živi u siromaštvu. Ljudi ne mogu tako živjeti, od povremene milostinje Vlade, to je neodrživo. I to je poražavajuće za hrvatsku državu za koju su današnji umirovljenici radili cijeli svoj život. Zato ponavljam kako ću uporno i glasno govoriti o toj nepravdi sve dok ne bude ispravljena - napisao je.

- Zahvaljujem bloku Umirovljenici zajedno na podršci - kaže na početku snimke te dodaje da ima novca i da nema razloga da se ne povećaju mirovine.