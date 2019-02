'Vidio sam ga par minuta prije smrti. Imao je djecu i obitelj...'

Preliminarna istraga pucnjave na gradilištu u Münchenu u kojoj je 29- godišnji mladić iz Augsburga s dvojnim njemačko-hrvatskim državljanstvom ubio prvo svog 45-godišnjeg kolegu pa sebe nije otkrila razlog svađe između dvojice muškaraca.

Prema informacijama lokalnog portala tz, 29-godišnjak i voditelj gradilišta u blizini Mariahilfplatza prije pucnjave bio je u svojem uredu, u kontejnerima na gradilištu. Nešto prije 9 sati on i ubijeni Nijemac sastali su se i razgovarali.

Tema razgovora nije poznata, ali u samo nekoliko minuta došlo je do žestokog sukoba koji je završio tragedijom. U tom trenutku na gradilištu je bilo oko 50 radnika, piše tz.

Na intervenciju je izašlo oko 150 policajaca koji su zatvorili radove i ispitali sve radnike na gradilištu.

- Ne mogu vjerovati. Vidio sam ga nekoliko minuta prije smrti i sada je mrtav. Žao mi je njegove obitelji. Imao je dvoje male djece - izjavio je kolega 45-godišnjeg radnika.

- Svi koji rade u građevinskoj industriji moraju se moći nositi s pritiskom koji dolazi s tim poslom. To se jednako odnosi i na radnike, šefove, i arhitekte. Uvijek je riječ o velikom novcu, kratkim rokovima i žestokoj konkurenciji, pa su povišeni tonovi na sastancima uobičajena pojava. Ali da netko posegne za oružjem i ubije svog suradnika, to mi je neobjašnjivo. To još nisam doživio u 30 godina karijere. Radovi na gradilištu su odmah obustavljeni, ionako se nitko ne može skoncentrirati na posao - kazao je drugi.