'Vidjela sam kako pada na tlo. Bio je u nesvijesti i hroptao je'

Probudio sam se oko 3 sata ujutro i popio limenku piva, pročitali su u srijedu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu iskaz bivšeg bubnjara Parnog Valjka Dražena Scholza (57). Ondje mu sude jer je u rujnu 2017. na zagrebačkoj Ilici automobilom udario pješaka Vjerana Dasovića (34) i odvezao se dalje. Nesretni muškarac preminuo je nakon tri dana u KBC-u Sestre Milosrdnice.

Na današnjem ročištu sudac je ispitao sudske vještake za toksikologiju i medicinu. Na pitanje kako je limenka piva, za koju je priznao da je popio, mogla utjecati na Scholzove vozačke sposobnosti, toksikologinja je rekla da bi se od pijenja do vožnje otrijeznio. On je sve mirno pratio u prvom redu. Nije komentirao iskaze, no pokazivao je znakove nervoze.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Ukoliko je on to konzumirao netom prije događaja, to bi se reapsorbiralo - rekla je vještakinja. No problem bubnjara bio je taj što su mu čak osam i pol sati nakon nesreće pronašli alkohol u krvi. Prema izračunu vještaka, u trenutku nesreće imao je najmanje jedan promil. Dodali su kako, s obzirom na vrijeme vađenja i njegove navike, može postojati greška u računanju opijenosti organizma no količina alkoholiziranosti može biti samo viša od tog promila. U urinu bubnjara pronašli su i tragove kokaina i lijekova.

- Tragovi te droge u urinu se mogu naći dva do tri dana od konzumacije. U krvi on ostaje oko sat i pol i nakon toga se raspada i više ne djeluje kao stimulans na organizam. No u konzumaciji s alkoholom to postaje loše za organizam. Naime, nakon sat i pol djelovanja tijelo postane iscrpljeno i pada u depresiju. Alkohol također izaziva depresiju i takav čovjek nikako ne može normalno voziti - pojasnila je vještakinja na pitanja odvjetnika kako droga i alkohol djeluju na vožnju. Kad je točno Scholz uzeo drogu nije točno poznato.

Nakon vještakinje za droge i alkohol, podatke o težini ozljeda predstavio je vještak za medicinu.

Rekao je kako je pješaku u trenutku udarca automobila slomljena noga. Odbacio ga je u zrak nakon čega je nesretnik nekoliko puta udario u auto i pao na tlo.

- Tu je ozlijedio glavu, prsni koš i trbuh. Nagnječena su mu pluća i imao je krvarenje u mozgu - opisao je vještak ozljede koje su bile fatalne za pješaka. Na pitanje kako je moguće da je od udarca slomljeno staklo na mjestu suvozača, ali ne i desni retrovizor, vještak je pojasnio kako je to sve zbog jačine udarca.

- Kad je automobil udario pješaka, njegovo tijelo se zarotiralo u smjeru kazaljke na satu. Udario je u desnu stranu poklopca motora, zarotirao se i glavom i trupom udario u bočno staklo. Tu je moguće da retrovizor nije slomljen - pojasnio je vještak.

Uz vještake danas je pred sudom bilo i dvoje svjedoka. Prva od njih bila je djevojka koja je stajala samo nekoliko metara od mjesta nesreće.

- Bilo je oko 5.30. Stajala sam na stanici na kojoj je bio autobus. Nema posebno stajalište pa je stajao u desnom traku. Čula sam snažan udarac, okrenula glavu i vidjela čovjeka kako pada uz pločnik. Auto je otišao dalje i zvala sam 112 - prisjetila se svjedokinja. Dodala je kako je pao uz zebru, nije bio pri svijesti te je počeo hroptati. Uz nju, svjedočio je i mladić koji je u trenutku nesreće vozio iz suprotnog smjera. Rekao je kako nije vidio sam udarac, no stao je sa strane kad je vidio muškarca na cesti.

- Došao sam odmah poslije udarca. Muškarac je ležao na tlu i parkirao sam sa strane ne bi li kako pomogao. Vani je bio mrak, a jedino svjetlo bilo je ono javne rasvjete - rekao je svjedok.

Suđenje se nastavlja početkom travnja.