Vidović Krišto o skupu u Srbu: Vlada financira genocidni pokolj sa 100 tisuća kn, to je odvratno

Vlada odgovara Saboru, tražimo detaljnu specifikaciju troškova na što se jučer potrošila svaka lipa od izdvojenih 100 tisuća iz hrvatskog državnog proračuna, rekla je Vidović Krišto

<p>Klub zastupnika Domovinskog pokreta zatražio je u ponedjeljak od Vlade detaljan izvještaj o potrošenih 100 tisuća kuna iz državnog proračuna na skup u Srbu za koji tvrdi da slavi "genocidni pokolj nad Hrvatima u Borićevcu i u okolnim mjestima".</p><p>- U vremenu kada se državni proračun teško puni, kada velike za sustav relevantne tvrtke smanjuju plaće svojim zaposlenicima, kada ljudi dobivaju otkaze, kad ne znamo gdje će se zaustaviti pad standarda, hrvatska vlada financira skup kojim slavi genocidni pokolj nad Hrvatima u Borićevcu i u okolnim mjestima i to sa 100 tisuća kuna - kazala je zastupnica Domovinskog pokreta <strong>Karolina Vidović Krišto</strong> na konferenciji za novinare u Hrvatskom saboru.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Vidović Krišto bez maske u Saboru </strong></p><p>Kaže nedopustivo je održavanje takve proslave, da se slavi pokolj nad vlastitim narodom.</p><p>- To je odvratno i šizofreno - rekla je Vidović Krišto podsjetivši na ubijenu obitelj Ivezić, te 24 djece, žena, staraca i ostalih.</p><p>Tu proslavu hrvatska je Vlada financirala sa 100 tisuća kuna poreznih obveznika, dodala je te zatražila od predsjednika Vlade <strong>Andreja Plenkovića</strong> i ministra financij<strong>a Zdravka Marića</strong> precizan izvještaj na što se točno potrošio taj novac u Srbu.</p><p>- Vlada odgovara Saboru, tražimo detaljnu specifikaciju troškova na što se jučer potrošila svaka lipa od izdvojenih 100 tisuća iz hrvatskog državnog proračuna - rekla je Vidović Krišto.</p><p>Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Milan Vrkljan podsjetio je da je u Borićevcu cijelo selo ubijeno ili spaljeno, te da su sve zemljišne knjige uništene te da se do danas nije uspjela napraviti rekonstrukcija tih knjiga.</p>