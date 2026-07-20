Vijeće Europe ističe važnost edukacija o sigurnosnim protokolima za zaštitu novinara

Vijeće Europe na službenim je stranicama predstavilo dosadašnje rezultate kampanje Novinari su važni (Journalists matter). Hrvatska je, prema ocjeni Vijeća Europe, "nastavila jačati provedbu postojećih mehanizama za zaštitu novinara kroz redovito praćenje i međuinstitucionalnu suradnju". Prema podacima koje je prikupilo Ministarstvo unutarnjih poslova, tijekom 2025. godine zabilježena su 23 kaznena djela počinjena na štetu novinara, uključujući prijetnje, prisilu, neovlaštenu uporabu osobnih podataka, nametljivo ponašanje i oštećenje imovine. Podaci prikupljeni praćenjem "redovito se dijele s novinarskim udrugama i raspravljaju u okviru Nacionalnog koordinacijskog odbora, čime se doprinosi kontinuiranoj procjeni sigurnosti novinara u Hrvatskoj", stoji na stranicama Vijeća Europe. Nacionalna koordinatorica za Hrvatsku je Jasna Vaniček Fila, članica Vijeća za medije.

Zagreb: Konferencija "Europa i Hrvatska u digitalno doba: sloboda govora i odgovornost medija" | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Hrvatska je, stoji u izvještaju, unaprijedila provedbu europskih standarda i standarda Vijeća Europe u području suzbijanja strateških tužbi protiv sudjelovanja javnosti (SLAPP). Nacrt Zakona o zaštiti osoba uključenih u sudjelovanje javnosti pripremila je radna skupina sastavljena od predstavnika različitih dionika, a očekuje se da će se njime prenijeti Direktiva EU-a o zaštiti od SLAPP tužbi te proširiti zaštita na domaće i prekogranične slučajeve. Podaci praćenja Ministarstva pravosuđa pokazuju nastavak smanjenja broja potencijalnih SLAPP predmeta – s 39 u 2023. godini na 25 u 2024. te 20 u 2025. godini.

U izvješću se tvrdi kako je Hrvatska "ojačala transparentnost medija uspostavom Platforme za vlasništvo i financiranje medija, koja javnosti omogućuje pristup informacijama o vlasničkim strukturama medija i izvorima njihova financiranja. Vlada je također donijela Akcijski plan razvoja kulture i medija do 2027. godine, koji uključuje mjere usmjerene na sigurnost novinara, medijski pluralizam, zaštitu od SLAPP tužbi i potporu kvalitetnom novinarstvu".

Istaknuli su provođenje edukacije za novinare o sigurnosnim protokolima, koje je MUP potpisao s HND-om i Sindikatom novinara Hrvatske. Marina Mandić iz MUP-a, predsjednik HND-a Hrvoje Zovko i Jasna Vaniček Fila kao nacionalna koordinatorica projekta Novinari su važni Vijeća Europe, obišli su niz redakcija nacionalnih medija, a zajedničke edukacije za novinare lokalnih medija i pripadnike MUP-a šire se i na policijske uprave u županijama.