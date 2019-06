Vijećnici 'rešetaju' Kirina zbog Palme: Kako to da niste znali?

Sjednica Gradskog vijeća Grada Virovitice počela je u utorak oko 16.30 sati, a na njoj će gradonačelnik Ivica Kirin iz HDZ-a odgovarati na pitanja vijećnika o smrti pročelnika Siniše Palma kao i o nestanku 17 milijuna kuna iz proračuna.

- Ovi događaji s pravom brinu nas vijećnike i zaposlene u upravi, a vjerujem najviše gradove. Virovitica nije grad slučaj, niti će ikada biti. Sve neistine potakli su pojedinci. Posljednji događaji samo su nastavak te prljave rabote, blaćenja institucija i pojedinaca u našem gradu. Virovitica ne zaslužuje poniženje i vrijeđanje - počeo je svoj govor Ivica Kirin pred vijećnicima te potom nekoliko minuta pričao koliko je on napravio za Viroviticu u posljednjih nekoliko godina.

- Brojni izvještaji o mojoj kaznenoj prijavi protiv Palma predstavljaju dno dna, sramota za struku. Što je sporno u podnošenju kaznene prijave? Podižući prijavu postupao sam u skladu sa zakonom. Jesam li trebao zataškati spoznaju da moj suradnik otuđuje novac? Naravno da nisam. Mogu vam reći da sam još u šoku, tuzi i nevjerici i to iz dva razloga. To je smrt mog dojučerašnjeg suradnika, on mi je bio kao član obitelji - rekao je Kirin i nastavio.

- Gdje je nestao novac, to je pitanje svih pitanja. Mislio sam da je tako nešto nemoguće u današnje doba. Osvrnuo bih se na još jednu temu, a to je slučaj Fimi media koji se vodi. To se učestalo koristi kad treba opisati mene i naš grad. Ja sam u određeno vrijeme bio ministar i prvi čovjek policije čija je osnovna zadaća bila stvoriti i unaprijediti sigurnosni sustav. Meni se stavlja na teret da sam napravio zloporabe. U slučaju FIMI medije dokazat ću svoju nevinost - završio je Kirin.

Nakon njegova govora u vijećnici je nastala galama i svađa, a potom su uslijedila pitanja oporbenjaka koji su doslovno rešetali Kirina.

- Nitko nije mogao od članova Gradske uprave stanje računa - pitao se jedan od vijećnika i nastavio.

- Meni je čudno da je jedna osoba imala ovlasti toliko zadužiti grad Viroviticu. To je kao da je ministar financija Zdravko Marić pronevjerio 30 milijardi kuna, a da je premijer Andrej Plenković nakon toga rekao: "Ja o tome nisam znao ništa" - rekao je vijećnik.

Nakon toga opet je pred govornicu izašao Kirin, a u vijećnici je još jednom nastala buka i galama. Vijećnici su pozvali Kirina i da podnese ostavku.

- Iskoristili ste moju ljudsku bol. Nismo ga ni pokopali, a već su na groblju krenule priče. On je proučio sustav i znao je da su slabe kontrole. S obzirom da smo obavili nekoliko sastanaka, mi hitno moramo napraviti da se to nikada više ne dogodi. Sačekajte da se istraga završi. Vi nemate pravo tražiti ostavku od mene jer niste za mene glasali. Ja ovo shvaćam kao politički stav i to prihvaćam - rekao je Kirin i odbio dati ostavku.

Gradski vijećnik Siniša Prpić rekao je kako je upozorio Kirina da ne zapošljava Palmu i da ga ne stavlja na tako odgovornu funkciju.

Uskoro opširnije...