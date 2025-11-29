Hladna jutra za vikend, ali više sunca, a na moru manje bure

Hrvatsku u subotu očekuje raznoliko vrijeme koje će posebno osjetiti stanovnici Jadrana i istočne Slavonije. Na Jadranu će prevladavati pretežno sunčano vrijeme, ali uz umjerenu do jaku buru, koja će u jutarnjim satima podno Velebita biti i olujna. Tijekom dana bura će postupno slabjeti, pa će uvjeti na moru biti povoljniji.

U unutrašnjosti zemlje vrijeme će biti djelomice sunčano, uz povremenu naoblaku. Posebno treba izdvojiti istočnu Slavoniju, gdje će zbog više oblaka mjestimice biti slabe kiše ili susnježice, ponajprije u prvom dijelu dana. Ostatak unutrašnjosti može računati na suho vrijeme, uz slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a na istoku na povremeno pojačan sjeverozapadnjak.

Temperature će se u unutrašnjosti kretati između 4 i 8 °C, dok će na Jadranu biti ugodnije, s najvišim dnevnim vrijednostima između 11 i 15 °C. U Zagrebu i okolici očekuje se djelomice sunčano vrijeme s promjenljivom naoblakom, slabim vjetrom i najvišim dnevnim temperaturama od 6 do 8 °C, dok će na Sljemenu biti znatno hladnije, s temperaturama od 0 do 2 °C.

DHMZ je za subotu izdao žuto upozorenje za Kvarner, Velebitski kanal, sjevernu i srednju Dalmaciju zbog jakog vjetra.

