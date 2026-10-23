Vikend donosi kišu i grmljavinu, a u gorju bi mogla pasti i koja pahulja. Evo što nas očekuje

Nakon maglovitog petka, pred Hrvatskom je promjenjiv vikend. U subotu stiže naoblačenje sa zapada, a mnoge krajeve očekuju kiša i pljuskovi. Ponegdje će biti i grmljavine, dok se u nedjelju očekuje smirivanje vremena i više prilika za boravak na otvorenom. Prema prognozi, u subotu će biti umjereno do pretežno oblačno, uz povremenu kišu u većem dijelu zemlje. Posebno nestabilno bit će na Jadranu i u krajevima uz njega, gdje su lokalno mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Na istoku zemlje puhat će umjeren sjeverni vjetar, a temperature će se kretati od jutarnjih 4 do 7 stupnjeva do dnevnih 10 do 13. Slično vrijeme očekuje i središnju Hrvatsku, uz oblačno nebo, povremenu kišu i razmjerno svježe temperature.

Foto: DHMZ

Kiša, a ponegdje i obilniji pljuskovi s grmljavinom, očekuju se na sjevernom Jadranu, u Gorskoj Hrvatskoj, ali i u dijelovima Dalmacije. Vjetar će mijenjati smjer tijekom dana. Umjereno i jako jugo postupno će okretati na sjeverozapadnjak, a navečer se uz obalu očekuje bura.

Posebno treba pripaziti na području podno Velebita, gdje su mogući olujni udari bure. Na moru će temperature biti uglavnom između 15 i 20 stupnjeva, dok će u unutrašnjosti najviša dnevna temperatura većinom iznositi od 10 do 15 stupnjeva.

Na jugu Dalmacije promjenjivo oblačno vrijeme donijet će povremenu kišu, uglavnom u drugom dijelu dana. Lokalno su mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom.

Na Zavižanu bi sutra mogao pasti i snijeg.

Foto: DHMZ

U nedjelju stiže smirivanje vremena

Dobra je vijest da bi drugi dio vikenda trebao donijeti stabilnije prilike. U nedjelju će na kopnu biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, a uglavnom će biti suho. Ujutro je mjestimice moguća magla, dok će jutra ostati razmjerno svježa.

Na Jadranu se očekuje djelomice ili pretežno sunčano vrijeme. Na jugu još ujutro može pasti malo kiše, dok će na sjeveru puhati jaka bura.

Foto: DHMZ

Stabilnije vrijeme trebalo bi se nastaviti i početkom sljedećeg tjedna. Puhat će slaba do umjerena bura i sjeverozapadnjak, a dnevne temperature postupno će malo porasti.