Vikend uz sunce i grmljavinu: Popodne su mogući pljuskovi

Djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano, ponegdje kiša ili pljusak s grmljavinom uglavnom na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, a od sredine dana i drugdje u unutrašnjosti, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za subotu

Vjetar slab, poslijepodne do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni, poslijepodne i jugozapadni vjetar, a navečer će bura na sjevernom dijelu jačati.

Najviša temperatura zraka od 21 do 25, na Jadranu od 25 do 29 Celzijevih stupnjeva.

U nedjelju oblačno vrijeme

U nedjelju u noći i ujutro umjereno do pretežno oblačno, ponegdje je moguća kiša. Zatim pretežno sunčano, a uz umjereni razvoj oblaka poslijepodne je uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije lokalno moguć poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita s olujnim udarima, poslijepodne će slabjeti i mjestimice okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Najniža temperatura zraka većinom od 10 do 15, na Jadranu od 18 do 23 °C. Najviša dnevna između 24 i 29 °C, u gorju malo niža.