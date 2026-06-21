Šimunić objavio račune od čak 620.000 eura i poručio: Meni upadaju u hižu, a ovi su zbrinuti

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić objavio je dva računa Hrvatskog hokejskog saveza u iznosu oko 620.000 eura, a tvrdi da je tvrtka A.T.I. iz Pule taj posao dobila bez provođenja javne nabave. O tvrtki A.T.I. smo pisali u seriji tekstova jer zadnje tri godine Hrvatski olimpijski odbor im je dao izdašne ugovore u vrijednosti 1,5 milijuna eura s PDV-oma - a sve bez provođenja zakonom propisane javne nabave. Taj slučaj već ispituje Uskok.

Što se tiče Hrvatskog hokejskog saveza, radi se očito o Svjetskom prvenstvu u dvoranskom hokeju koje je lani održano u Poreču. A.T.I. je očito izabrana kao agencija koja će rezervirati smještaj, prehranu i prijevoz svih sportaša i stručnog osoblja. Iz Šimunićeva statusa je jasno da ovaj ugovor tvrtke i Hokejskog saveza nije jedini, a sumnjivo mu je i dizanje 28.000 eura iz bankomata u tom Savezu.

I sam Šimunić je na meti Uskoka koji provjerava je li utjecao na direktoricu Turističke zajednice da opremu i kućice za Advent prije dvije godine bez natječaja prepusti dvjema tvrtkama njegovih prijatelja. Radi se o znatno manjem iznosu poslova. Šimunić tvrdi da mu je Uskok došao iz osvete za iznošenje podataka o poslovanju sportskih saveza. A Uskok je u svom priopćenju poručio da to nije povezano i da rade po kaznenoj prijavi oporbenih vijećnika.

Šimunić je svoj status na Facebooku naslovio: "IMPERIJA UZVRAĆA UDARAC, ALI NE MISLIM STATI - EVO NOVIH PODATAKA!"

Šimunić u svom statusu navodi da on nije ništa "maznul" iako ga se želi izjednačiti s onima koji nesmetano kradu godinama, ali da to neće proći.

Donosimo njegov status u cijelosti

"Sad bi mogla krenuti faza gdje se pojavljuju vijesti da sam sa 14 godina potegnul neku curu za kečku na nastavi i potajno zapalil cigaretu iza osnovne škole. Pustite veliki investicijski ciklus i milijunske financijske omotnice koje smo od 2021. dopeljali u Oroslavje. Ma to je nevažno.

Treba ovima koji talasaju upasti u hižu, a one koji čuvaju sustav, e njih treba zbrinuti. Jer da ih pritisnemo dok su na funkcijama, tko zna kaj bi sve moglo izaći van, zar ne?

Banana država je zapravo relativiziranje. Mi smo loši, ali gledajte i on je maznul.

E gospodo nisam. I bil bi lud da nastavim pisati nakon tih optužbi.

Ali ima onih koji godinama mažnjavaju, i nikom ništa. Pa nije vrag da su toliko jaki, moćni i umreženi, i da im se ne može ništa?

Evo, primjerice Hrvatski hokejski savez.

Više od 620.000 € dodijelili su jednoj tvrtki izravno. Ako se na taj način mogu dijeliti javni novci, čemu onda uopće postoje različiti kontrolni mehanizmi poput javne nabave?

Hej! To je nekada bilo preko 4 MILIJUNA KUNA!

Najmanje 5 velikih ugovora dodijeljeno je izravno.

Više od 28.000 € podignuto je na bankomatima! Molim vlasnike firmi da sami kažu koliko je tek ovo nevjerojatan podatak i vade li oni keš za svoje poslovanje.

Imamo slučaj da su se stotine tisuća eura javnog novca slile za financiranje ovog saveza, a onda imamo dalje "šum u komunikaciji" kod dodjele istih novaca.

I evo moje pitanje za kraj: Tko je i temeljem kojeg postupka odlučio kome će se dodijeliti poslovi vrijedni stotine tisuća eura javnog novca?

Jer ovo pitanje, čini se, toliko je jako i moćno da trese neke strukture koje su 35 godina uživale u svojim privilegijama, a koje je možda cijelo ovo vrijeme plaćao hrvatski porezni obveznik."