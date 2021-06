Ministar zdravstva Vili Beroš cijepio je građane cjepivom protiv korona virusa na punktu u dvorani Ekonomske škole u Karlovcu. Nakon cijepljenja, uz nazočnost županice Martine Furdek Hajdin, ravnatelja Zavoda za javno zdravstvo Branka Zoretića i Maju Bujević Grba, obratio se medijima uz apel.

- Napravimo još jedan taj napor, postignimo procijepljenost koja će garantirat da će se virus što slabije širiti u našoj populaciji i da ćemo na neki način onemogućiti njegovo daljnje širenje i potjerati ga u povijest. To je naša zadaća - kazao je Vili Beroš, ministar zdravstva u subotu na punktu za cijepljenje u dvorani Ekonomske škole u Karlovcu još jednom pozivajući građane da se odazovu kako bi se postigla procijepljenost koja je nužna da bi epidemiološka situacija bila još i bolja.

Istaknuo je i da je procjepljivanje stanovništva trenutno najvažniji zdravstveni zadatak u Republici Hrvatskoj. Većina građana u subotu je primila drugu dozu cjepiva, a neke od njih cijepio je i sam ministar.

- Čast mi je komunicirati s ljudima i gledati ih dok znaju da primaju zdravlje u svoj organizam. Većinom smo danas aplicirali drugu dozu cjepiva koja u organizmu stvara imunitet, koji štiti od najtežih oblika bolesti, boli, patnje, intenzivnog liječenja, respiratora i u konačnici od smrti. Ovi ljudi su svjesni te činjenice i oni su sretni, a stoga i ja, da im možemo to omogućiti. Cjepivo je besplatno, dostupno, ima ga za sve građane RH i apeliram na sve da iskoriste tu blagodat, medicinsku, stručnu, znanstvenu, da iskoristimo cjepivo i zaštitimo i nas pojedinačno, ali i naciju od ove teške bolesti. Preko 8000 naših sugrađana izgubilo je živote, cijepljenjem se dobiva zdravlje i to je neizrecivo - kazao je Beroš.

Dodao je da interes za cijepljenje polagano opada i to kod starije populacije u gradskim sredinama što je i njega samog začudilo.

- Približavamo se brojci od 50 posto procijepljenih do kraja lipnja, dakle milijun i 680 tisuća građana. Povećava se broj procijepljenih iz dana u dan, u ovom trenutku raste broj cijepljenih i drugom dozom, a od inovativnih metoda promijenit ćemo paradigmu, do sada smo pozivali sve građane na punktove za cijepljenje, međutim ukoliko interes bude padao, prilagodit ćemo se situaciji i putem mobilnih timova odlaziti čim više na teren. To i u ovom trenutku Županijski zavod za javno zdravstvo u Karlovačkoj županiji radi, nebitno je hoće li biti autobus, kombi ili službeni automobil, sada ćemo mi krenuti prema populaciji - kazao je ministar, a na pitanje hoće li na neki način poticati građane na cijepljenje u vidu nagrada kazao je da bi svijest i spoznaja da na taj način štitimo sebe od najtežih oblika bolesti trebala biti dominantna.

A hoće li se sankcionirati oni koji se ne žele cijepiti, Beroš kaže da su se od početka borili protiv bilo kakvih sankcija, međutim ukoliko bude nužno morat će je uvesti.

- U ovom trenutku epidemiološka situacija ide na bolje i ne vjerujem da ćemo razmišljati o sankcijama, ali svima onima koji odbijaju, pozivam ih da još jednom razmisle. Bilo je onih koji promijenili svoje mišljenje kad su imali bolest u obitelji ili je sami iskusili - kazao je Beroš.

Na području Karlovačke županije je dosada utrošeno 58.700 doza, od čega je 38.700 građana primilo prvu dozu, a 20 tisuća i drugu.

- Preko 40 posto je trenutna procijepljenost na području Karlovačke županije, negdje smo u sredini na nivou Hrvatske. Otvoren je dnevni punkt za koji već neko vrijeme već traje javni poziv, da svaka osoba koja želi može se doći cijepiti. Čak ima i cjepiva na izbor, može birati Pfizer, Astra Zenecu, Modernu ili Johnson. Dnevni punktovi bit će otvoreni i ispred šest domova zdravlja u Karlovačkoj županiji gdje će se bez naručivanja moći doći i cijepiti - kazao je Branko Zoretić ravnatelj Zavoda Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije.

Martina Furdek Hajdin, županica Karlovačke županije je kazala da je dosada u u Karlovačkoj županiji bilo 10.450 zaraženih a 207 ljudi je preminulo od bolesti izazvanom koronavirusom. Istaknula je da se do sada nije događalo da cjepiva ostanu neutrošena, no posljednjih nekoliko tjedana vidljiv je pad interesa za cijepljenja.

- Apeliram na građane, pogotovo u urbanim sredinama Karlovcu, Dugoj Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju da se odazovu i dođu na cijepljenje. Ekonomska škola je danima otvorena za sve koji dođu, bez narudžbe u dvokratnom radnom vremenu i vikendom - apelira županica.