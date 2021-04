Ministar zdravstva Vili Beroš danas je stigao u radni posjet karlovačkoj Općoj bolnici gdje se sastao s ravnateljem te bolnice Nikšom Anticom. U toj županiji hospitalizirano je 149 osoba. Njih 11 je na respiratoru, od toga osam u bolnici u Karlovcu. Preminulo je pet osoba, tri žene u dobi od 79 i 89 godina i dva muškarca starih 59 i 80 godina.

- Od određenog broja novozaraženih dio je hospitaliziran i završi na respiratoru, a dio završi i letalno. Počelo je s Dubrovačko-neretvanskom županijom, no uspjeli su suzbiti širenje zaraze, a nastavilo se u Primorsko-goranskoj županiji koja je i jučer bila vodeća po broju zaraženih u Hrvatskoj. Zato sam razgovarao s ravnateljem riječke bolnice, u subotu ću ići u Zadar. Svjedočimo većem opterećenju u Varaždinu i zato treba ponovno spomenuti odgovorno ponašanje. Nema druge nego kao i dosad međusobno pomagati - rekao je Beroš.

Komentirao je i generalno stanje u državi.

- U Varaždinu ponovno svjedočimo većem opterećenju i to su ti neumorni brojevi, ali odgovornim ponašanjem možemo smanjiti broj slučajeva. Nema nam druge nego međusobno komunicirati, pomagati, međusobno dijeliti kadar, ali moram napomenuti da smo nabavili 200 respiratora, aparate za hi-flow ventilaciju. Imamo više materijalne opreme pa pretpostavljam da će izazov biti kadar. Morat ćemo raspoređivati kadar u odnosu na potrebe. Srećom situacija nikad nije bila takva da je zahtijevala jednakomjeran angažman u svim županijama - dodao je.

U četvrtak je održao sastanak sa svim ravnateljima bolnica u Zagrebu, a ravnatelj KB Dubrava zatražio je da se otvore dodatne intenzivne jedinice za liječenje.

- Na traženje varaždinskog ravnatelja, koji je tražio tri respiratora, prebacili smo ih pet. Također, prebačene su i medicinske sestre, Ravnatelj još nije iskazao potrebu za dodatnim liječničkim timovima - rekao je Beroš i dodao da će tako raditi i ubuduće.

O organizaciji cijepljenja je rekao da će uskoro stići preko 200.000 novih doza te da je sad na koordinatorima na terenu da organiziraju punktove.

- Potrebno je uključivanje svih, a najbolje koordinatori na terenu znaju koji je najbolji model organizacije. U tjednima petog i šestog mjeseca doći će preko 200.000 doza cjepiva i morat ćemo intenzivirati cijepljenje. Danas je napisana posebna odluka o načinu rada i organiziranja cjepiva prema organizatorima, oni moraju aktivirati sav zdravstveni kadar. Jedino angažmanom svih možemo postići adekvatnu cijepljenost. Novi punktovi ovise o lokalnim organizacijama - objasnio je.

Iako se razmišljalo o drive - in punktovima, od toga se za sad odustalo zbog potencijalne gužve koja bi nastala i paralizirala dio gradova u kojem se nalaze punktovi. Također, HZJZ je dobio zadatak organizirati novu listu prioriteta.

- Od iznimne je važnosti razgovarati o prioritetima cjepiva. HZJZ je će ovaj tjedan izraditi mini akcijski plan o prioritetnim skupinama za cijepljenje koji će se početkom treće faze cijepljenja početi provoditi. Svakako pod to spadaju i turistički djelatnici. Svima želimo poslati poruku sigurnosti pa će turistički radnici biti u vrhu prioriteta. Također će biti obuhvaćeni i pomorci i prosvjetni radnici. Uz to, bitno je da postignemo bolju procijepljenost svih ljudi- rekao je Beroš.

Komentirao je i prozivke i zazivanje njegove ostavke.

- Ne bih se odgovorno ponio da najbliže suradnike nisam pitao je li to istina i što oni misle o mom radu. Legitimno je pravo oporbe prozivati me iako mislim da će u konačnici građani i pacijenti procijeniti moj rad. Nemam ništa protiv toga, ali ekstremna briga oporbe za zdravstveni sustav sad me čudi. Imali su prilike pokrenuti stvari na bolje, to se nije dogodilo - rekao je i dodao: Ovaj sustav nije održiv i to sam gledao i kao pomoćnik ministra. Reforme u zdravstvu su nužne, od početka to naglašavam. Spreman sam provesti reforme ako dobijem za to priliku.

Osvrnuo se i na prozivke da čuva ministarsku poziciju.

- Nisam opterećen ministarskom pozicijom. Neki spominju moju ministarsku plaću, no ona je manja nego liječnička. Ovo je težak rad, ali spreman sam nastaviti i dalje. U ovom trenutku osjećam da imam podršku Vlade i premijera - zaključio je.