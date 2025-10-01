Obavijesti

Viliju visi posao u Vinogradskoj! Bez brige, evo 10 mjesta gdje možeš raditi - Šumetlica, Pag...

Piše Martina Pauček Šljivak,
Čitanje članka: 4 min
Foto: PIXSELL//Ilustrativna fotografija

Bivši ministar prijavio se na natječaj u Vinogradskoj. Tamo ga ne žele. Istovremeno doktori se traže sve od Grubišnog Polja do Dubrovnika, gotovo sve županije trebaju liječnika

Vili Beroš, bivši ministar zdravstva protiv kojega je podignuta optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop gdje ga se tereti da je primio mito od 75.000 eura, prijavio se na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva. Natječaj je završio još prije mjesec i pol, međutim, do danas nije odabran neurokirurg jer bolnica ima problema s osnivanjem Povjerenstva koje će odlučiti o najboljem kandidatu. S obzirom da je neurokirurzima rečeno da je uvjet kako smo ranije otkrili, bio upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga se zaposli, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i sam ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, dok smo ranije otkrili da mu je bolnica "zaboravila" dati otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim tu se uplelo Ministarstvo uprave koje je reklo da je sve ok i da se Beroš imao pravo prijaviti na natječaj.

