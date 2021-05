Teme na lokalnim izborima su uvijek puno drugačije i konkretnije od onih na parlamentarnim ili predsjedničkim izborima. Stanovnicima u Gornjem Vrapču treba bankomat. HSP - ov Vinko Lalek to im je obećavao prije izbora. Smješkao se s plakata i najavio dovođenje bankomata. Kratko vrijeme internet mu se smijao. Ali stanovnici Gornjeg Vrapča su mu dali povjerenje i s 225 njihovih glasova ušao je u vijeće mjesne zajednice.

- Očekivao sam minimalno toliko glasova što je i realno s obzirom na početak djelovanja podružnice HSP-a Podsused-Vrapče tek od kraja prošle godine. Očekujem za 4 godine osvajanje više mjesnih odbora i gradsku četvrt na čemu radim već sada. Surađivat ću sa svim onima koji će poduprijeti moj politički program i ideje za mjesni odbor. Meni je bitno ispuniti predizborna obećanja, no podupirat ću i druge ideje koje su dobre za zajednicu u kojoj živim - rekao nam je Lalek.

No što će biti s bankomatom u Gornjem Vrapču? Lalek vjeruje da će uspjeti prisiliti banke da vrate bankomat.

- Pritisak na banke da vrate bankomat u kvart već sam počeo raditi politizacijom tog problema u političkoj kampanji. To je prvi problem na čijem rješavanju već sada radim pošto vjerujem u politiku kao sredstvo rješavanja problema zajednice. Imam do sljedećih izbora rok to jest mandat da taj problem riješim, no s jakom ekipom koja stoji iza mene nadam se riješiti taj problem puno prije - zaključuje.

Vinko Lalek je i DJ koji nastupa pod imenom DJ Keops i stvara techno glazbu, a vlasnik je i tvrtke za postavljanje razglasa i rasvjete na događanjima. Njegov slogan je bio 'Svjetlo u tami'.