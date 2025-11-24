Vinkovci: Pravo na božićnice ostvaruje 3.364 umirovljenika

Vinkovačke gradske vlasti povisile su cenzus za božićnice umirovljenicima te će tako pravo na božićnicu ove godine ostvariti svi vinkovački umirovljenici čija je mirovina do 540 eura, njih ukupno 3.364.

Rezultat je to razgovora vinkovačkog gradonačelnika Josipa Romića s predstavnicima udruge umirovljenika Grada Vinkovaca, održanim u ponedjeljak.

“Za ove blagdane povisili smo cenzuse kako bismo obuhvatili što veći broj umirovljenika, tako je prošle godine božićnice podignulo 2.803 umirovljenika, a ove godine pravo ostvaruje ukupno njih 3.364, uz 415 korisnika prava na inkluzivni dodatak prve dvije razine”, poručio je gradonačelnik Josip Romić.

Prošlogodišnji cenzusi iznosili su 370 za prvu i 490 eura za drugu skupinu.

Po riječima gradske pročelnice za društvene djelatnosti Andree Vinković, umirovljenici s mirovinama do 410 eura mogu računati na 60 , a umirovljenici s mirovinama od 410 do 540 eura na 40 eura božićnice, kao i korisnici prava na inkluzivni dodatak prve dvije razine.

Predsjednik Gradske udruge umirovljenika Grada Vinkovaca Ivan Colarić zadovoljan je bio dogovorom.

“Drago mi je da su gradonačelnik i Grad Vinkovci i ove godine omogućili određen iznos sredstava našim umirovljenicima, posebno jer su omogućili da sredstva dobije veći broj korisnika zbog čega se i nisu dizali iznosi božićnica”, rekao je Colarić.