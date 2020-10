Vino koje morate probati jer je oduševilo vinske znalce – de Gotho graševina 2018.

Graševina de Gotho 2018. oduševila je žiri svojom profinjenom izvrsnošću te ostvarila povijesni uspjeh vinarije Kutijevo

<p>Na dodjeli prestižnih <strong>vinskih nagrada Decanter u Londonu</strong>, jednom od najutjecajnijih i najvećih natjecanja na kojem je ove godine žiriralo 116 sudaca iz cijelog svijeta,<strong> Graševina de Gotho 2018. vinarije Kutjevo</strong> svojim je profinjenim, uravnoteženim okusom, izvanrednom svježinom i pitkošću te kristalno-zlatnom bojom izazvala oduševljenje stručnjaka i <strong>osvojila Platinum medalju</strong>. Savršen razlog da je probate i uz nju sljubite neke od omiljenih jesenskih delicija za ultimativni gourmet užitak.</p><p>Na <strong>17. Decanter World Wine Awardsu </strong>koje okuplja vrhunske vinske stručnjake iz cijelog svijeta, a uživa veliko povjerenje zbog svog rigoroznog procesa ocjenjivanja, najviše je priznanje –<strong> Platinum medalja </strong>– dodijeljena posebnoj selekciji graševine vinarije Kutjevo, premium <strong>Graševini de Gotho, berbe 2018.</strong></p><p>Natjecanje je žiriralo 116 sudaca, među kojima i 37 Masters of Wine i 9 Master Sommeliera, a ocjenjivalo se čak 16 537 vina iz 56 zemalja tijekom 28 dana. U zadnjem krugu, u koji su ušla sva vina sa zlatnom medaljom, <strong>Graševina de Gotho 2018. </strong>oduševila je žiri svojom profinjenom izvrsnošću te ostvarila <strong>povijesni uspjeh vinarije Kutijevo</strong>.</p><p>Sofisticirana, ali slojevita i kompleksna, <strong>Graševina de Gotho 2018. </strong>vino je kristalno čiste zlatne boje koja će vas oduševiti već pri pogledu na čašu. Fine zrelosti koja dolazi do izražaja u voćnom, dugotrajnom okusu nota breskve i jabuke, ovo je vino odležavanjem dobilo punoću i zaobljenost. Niti miris vas neće ostaviti ravnodušnima jer ga otvaraju tople, medne i cvjetne note, ali i bogate arome zrelog voća kruške i dunje dobro se uklapaju u harmoničan aftertaste.<strong> Graševina de Gotho</strong> hommage je bogatoj tradiciji proizvodnje vina u Kutjevu, posebnosti i izvrsnosti terroira i neprestanom usavršavanju znanja o podrumarenju koje se u vinariji Kutjevo njeguje gotovo osam stoljeća.</p><p>„<em>Prestižne nagrade koje osvajamo s vinima sorte Graševina pokazatelj su kako ova često podcjenjivana sorta zaslužuje biti na samom svjetskom vrhu. Iako je Graševina tradicionalna sorta koja je u kutjevačkom terroiru pronašla najoptimalnije uvjete te iz kojeg crpi najbolje karakteristike, pokazala je i najširi spektar proizvodnih mogućnosti. Uložili smo mnogo truda u promjenu percepcije sorte kod kupaca i ljubitelja vina, iz godine u godinu pokazujući da </em><em>Graševini pristaju razni stilovi vrhunskih i premium vina – od pjenušaca, svježih, laganijih vina, do kompleksnijih, odležanih, predikatnih i arhivskih vina. Naše Graševine s ponosom možemo ponuditi najzahtjevnijim poznavateljima vina te vrhunskim domaćim i svjetskim restoranima</em>“, poručuje glavni enolog<strong> Ivan Marinclin</strong>.</p><p>Pitka, osvježavajuća, a opet moćnog okusa Graševina de Gotho 2018. sadrži grožđe s položaja Hrnjevac čija se berba vrši kasnije od standardne berbe graševine. Njena profinjenost, slojevitost i kompleksnost dolazi iz posebnosti kutjevačnog terroira – vulkanskog, zemlje bogate mineralima te jedinstvenog, sunčanog položaja sa sjevera zaštićenog od hladnoća gustim šumama Krndije i Papuka. Fine zrelosti i dugog trajanja, arome Graševine de Gotho su dodatno naglašene šestomjesečnim odležavanjem u barrique bačvicama. Mirisi su bogati, cvjetni, voćni te se savršeno stapaju s okusom dajući ovom vinu skladnu cjelinu.</p><p>Graševina de Gotho 2018. izvrsno pristaje uz jela od bijelog mesa i plemenite bijele ribe, lagana rižota s dragocjenim jesenskim delicijama – kvarnerskim kozicama, vrganjima ili muškatnim bundevama, bogato, ali blago začinjenim, kao i uz jesenske slastice pripremljene od jabuka, krušaka, dunja, meda i orašastih plodova. Ne propustite pronaći omiljenu kombinaciju i uživati u istraživanju kompleksnosti Graševine de Gotho 2018.</p><p><strong>Uz Platinum medalju, vinarija Kutjevo je na Decanteru 2020. osvojila i dodatna priznanja:</strong></p><p>Vrhunska graševina berba 2019. - srebrena medalja - 94 bodova</p><p>Maximo Oro berba 2018. - brončana medalja - 89 bodova</p><p>Maximo Nero berba 2016. - brončana medalja - 89 bodova</p>