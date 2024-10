Viralni 'Poručnik Dan' preživio je urgan Milton na svom brodu: Uporno je odbijao evakuaciju

Joseph Malinowski, 54-godišnjak, kojeg su na društvenim mrežama prozvali "Poručnik Dan", preživio je uragan Milton na svojoj jedrilici dugoj 6 metara.

Malinowski, koji je privukao pozornost mnogih zbog svoje odluke da prebrodi uragane Helene i Milton na svom brodu, odlučio je ostati na svom plovilu unatoč višestrukim pokušajima službi da ga evakuiraju i odvedu na sigurrno. Pratitelji su Malinowskom nudili utočište - u obližnjim hotelima i u svojim domovima - no on je to odbio.

Malinowski je stekao slavu na društvenim mrežama nakon što je tiktoker Terrence Concannon objavio seriju videozapisa o njegovom iskustvu s uraganom Helene, koji je također proveo na svom brodu.

Dok se uragan Milton približavao Tampi, Malinowski je na svom profilu na društvenim mrežama umirivao zabrinutu publiku, iako se njegov brod ljuljao pod sve jačim vjetrom i kišom. Oko 8 sati ujutro u četvrtak, Malinowski je NBC Newsu dao jednostavan odgovor kada su ga pitali je li dobro nakon oluje.

"Da", rekao je u SMS poruci.

U danima prije uragana, Malinowski je odbio ponude za pomoć od niza ljudi, a čak ga je posjetio i šef policije Tampe, Lee Bercaw, koji ga je zamolio da se evakuira. Malinowski je rekao da je izgubio nogu u dobi od 16 godina u nesreći na skuteru, preživio je rak, preživio je ovisnost o opioidima i preživio je uragan Helene na svom brodu prije manje od dva tjedna. Bio je uvjeren da će preživjeti i uragan Milton, a tako je na kraju zaista i bilo.