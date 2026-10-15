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do 2028. godine

Virovitica ulaže 3,2 mil. eura u zelene površine i parkirališta

Piše HINA,
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Virovitica ulaže 3,2 mil. eura u zelene površine i parkirališta
Virovitica: Slike s gradskih ulica | Foto: Marijan Susenj/PIXSELL
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Virovitica planira značajna ulaganja u zelene površine i parkirališta, koja će obogatiti životni prostor građana i pridonijeti očuvanju okoliša do 2028. godine.

Virovitica će do lipnja 2028. godine dobiti više od 54.000 četvornih metara uređenih zelenih površina, nove šetnice i 379 parkirališnih mjesta, zahvaljujući projektu vrijednom 3,2 milijuna eura, izvijestili su iz Grada Virovitice. Projektom je predviđeno uređenje 54.000 četvornih metara zelenih površina, sadnja 110 stabala i 1497 grmova te izgradnja novih pješačkih staza i prostora za odmor. Planirano je i uređenje 379 parkirališnih mjesta, postavljanje klupa, sjenica i pergola, uključujući opremu prilagođenu osobama s invaliditetom.

Prostor će biti opremljen pametnom solarnom klupom, stolom za šah, stalcima za bicikle i koševima za otpatke, a radi očuvanja bioraznolikosti predviđeno je postavljanje hotela za kukce i kućica za ptice.

Prostor će oblikovati nova kružna staza koja će se protezati kroz različite boravišne zone opremljene urbanom opremom. Uklonit će se postojeće betonske površine te postaviti vodopropusna opločenja.

Planirana je postava klupa, koševa i stalaka za bicikle, uz zadržavanje postojećih stabala i dodatnu sadnju drveća i grmlja.

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Najveći zahvat planiran je u sportsko-rekreacijskoj zoni Vegeška, gdje će se urediti 379 parkirališnih mjesta, zasaditi nova stabla i grmlje te izgraditi tri kišna vrta za prihvat oborinskih voda.

Radovi su predviđeni i na križanju Ulice Stanka Vraza i Ulice kralja Petra Krešimira IV., u okolišu Centra kulture te na Trgu kralja Zvonimira, na prostoru poznatom kao TVIN-ova stolica.

Na tim će se lokacijama urediti šetnice i zelene površine te postaviti klupe, sjenice, stalci za bicikle i druga urbana oprema. Prostor oko Centra kulture dobit će i stol za šah, dok je kod TVIN-ove stolice predviđena sadnja biljnih vrsta pogodnih za oprašivače.

Gradonačelnik Ivica Kirin posebno je istaknuo važnost uređenja parkirališta na Vegeški i povezivanja zelenih površina sa središtem grada.

„Jedna od najvažnijih stvari koju ćemo riješiti jest zeleno parkiralište u sportsko-rekreacijskoj zoni Vegeška. Ono će služiti za potrebe dvorane Viroexpo, ali i budućih bazena“, rekao je Kirin.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,2 milijuna eura, od čega je 2,6 milijuna bespovratnih sredstava osigurano iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Njegova provedba počela je 1. lipnja, a završetak je predviđen do 1. lipnja 2028. godine.

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