Kineski predsjednik Xi Jinping rekao je šefu WHO-a u utorak da je uvjeren u pobjedu protiv “đavoljeg” koronavirusa koji je ubio 106 ljudi i proširio se svijetom.

Raste broj zemalja koje planiraju evakuirati svoje građane iz Wuhana, grada središnje Kine koji broji 11 milijuna ljudi i koji je epicentar izbijanja zaraze. Čarter zrakoplov koji će evakuirati zaposlenike američkog veleposlanstva u Wuhanu trebao bi poletjeti u srijedu, rekla je glasnogovornica američkog veleposlanstva u Pekingu.

Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus i Xi raspravljali su o tome kako zaštititi Kineze i strance u područjima pogođenim koronavirusom, kao i o rješenjima koja će biti alternative evakuacijama, rekao je glasnogovornik WHO-a.

- Virus je đavao, a ne možemo dopustiti da se đavao skriva - prenijela je državna televizija Xi-ove riječi.

- Kina će pojačati međunarodnu suradnju te pozdravlja uključenje WHO-a u prevenciji virusa… Vjerujemo da će WHO i međunarodna zajednica dati smirenu, objektivnu i racionalnu evaluaciju virusa, a Kina je uvjerena da će dobiti ovu bitku protiv virusa - rekao je.

Brige se gomilaju glede utjecaja koji koronavirus može imati na drugu najveću svjetsku ekonomiju uslijed zabrane putovanja i produženog odmora tijekom nove lunarne godine. Globalne dionice su ponovno pale, cijene nafte pale su na najnižu razinu u tri mjeseca, a vrijednost valute kineskog juana najniža je od početka godine.

16 nezavisnih stručnjaka prošli je tjedan dva puta sudjelovalo u WHO raspravi te odbilo proglasiti međunarodnu krizu glede izbijanja virusa.

Tradicionalno, WHO želi uspostaviti suradnju, a izbjeći antagoniziranje zemalja kojima pomaže, jer bi u suprotnom mogao doživjati kritike koje bi ugrozile humanitarne operacije.

Zaraza se širi

Foto: STRINGER/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

Virus nalik gripi proširio se izvan zemlje - Šri Lanka i Njemačka ubrajaju se među posljednje zemlje u kojima se virus pojavio. No nijedna od 106 smrti nije se dogodila izvan Kine i sve osim šest su se dogodile u Wuhanu, gdje se virus pojavio prošli mjesec.

WHO je rekao da je samo u samo jednom od 45 potvrđenih slučajeva u 13 zemalja virus prenešen s čovjeka na čovjeka, i to u Vijetnamu. No japanski dužnosnici su rekli da i kod njih postoji sumnja u slučaj prijenosa s čovjeka na čovjeka.

Hong Kong, grad pod kineskom upravom koji je mjesecima bio poprište nasilnih antikineskih prosvjeda, u utorak je najavio planove da će obustaviti brzi željeznički promet i trajektne veze s kopnom.

Željeznički promet će biti obustavljen u utorak od ponoći, a broj letova će biti prepolovljen.

Tajland je potvrdio šest novih slučajeva među posjetiteljima iz Kine, čime se ukupan broj zaraženih u toj zemlji popeo na 14, što je zasad najveći broj zaraženih izvan Kine. Najistočnije ruske regije zatvorit će svoje granice s Kinom do 7. veljače, rekla je novinska agencija Tass, citirajući regionalnu vladu.

Deseci milijuna ljudi u kineskoj pokrajinu Hubei žive pod nekom vrstom putničke restrikcije koja im je nametnuta da bi se obranili od virusa.

Broj žrtava je sa 81 u ponedjeljak porastao na 106 u utorak. Ukupan broj slučajeva potvrđenih u Kini narastao je s 2835 u ponedjeljak na 4515 u utorak, rekla je Nacionalna zdravstvena komisija.

Komunistička Kina pokazala je interes da tijekom ove zaraze bude što transparentnija, nakon što je bila žestoko kritizirana zbog namjere prikrivanja epidemije SARS-a koji je ubio 800 ljudi u svijetu tijekom 2002. i 2003. godine.