'Virus se prenosi kapljicama, a cjepiva možda uopće ne bude...'

<p>Profesor <strong>Gordan Lauc </strong>rekao je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ugledni-znanstvenik-da-cemo-dobiti-cjepivo-protiv-korone-ne-mozemo-biti-sigurni-a-na-jesen-bi-mogao-nastati-velik-problem---610810.html">Dnevnik Nove TV</a> da nije sasvim jasno koliko su zarazni asimptomatski slučajevi.</p><p>- Ono što je nezgodno jest da osoba može biti zarazna, a da u tom trenutku nema nikakve simptome. Dva dana prije simptoma može biti jako zarazna tako da za ljude koji su asimptomatski nije sasvim jasno koliko su zarazni - rekao je pa priznao kako uopće nije sigurno hoće li doći do cjepiva:</p><p>- Doći do novih spoznaja u samo tri mjeseca je vrlo teško, znantvenici još uče o njemu, a velik je pritisak javnosti. Zato se i događa da kruže razne informacije. To je proces učenja - objašnjava Lauc te tvrdi da virus može preživjeti i do nekoliko dana na predmetima, no takve zaraze još nisu zabilježene:</p><p>- Za sad se smatra da se prenosi kapljičnim putem, znači ne aerosolom, lebdećim česticama, nego veća kapljica iz nečijih usta - objasnio je. </p><p>Dao je i svoje prognoze za jesen. Smatra da će biti problem što će svi simptomi biti sumnjivi jer će postojati i druge bolesti uobičajene za to vrjieme poput gripe i prehlade:</p><p>- To trenutno vidimo na južnoj polutki. Na jesen ćemo morati biti puno oprezniji nego što to moramo biti u ovom trenutku - zaključio je za <a href="https://dnevnik.hr/vijesti/koronavirus/ugledni-znanstvenik-da-cemo-dobiti-cjepivo-protiv-korone-ne-mozemo-biti-sigurni-a-na-jesen-bi-mogao-nastati-velik-problem---610810.html">Dnevnik Nove TV</a>.</p>