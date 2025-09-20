Višani prosvjedovali zbog ukidanja Vodovoda i odvodnje i pripajanje Vodovodu Brač...

Nekoliko stotina Višana okupilo se u subotu točno u podne u središtu mjesta prosvjedujući protiv ukidanja komunalnog poduzeća Vodovod i odvodnja otoka Visa i njegovog pripajanja Vodovodu Brač. Mirni prosvjed je organizirala Građanska inicijativa Plan 42

Viški gradonačelnik Hrvoje Mratinić objašnjava kako Višani tu odluku doživljavaju ne kao administrativno pitanje, nego kao pitanje "opstanka, sigurnosti i slobode odlučivanja o vlastitoj vodi".

Odluka Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, koja bi trebala stupiti na snagu 23. rujna, značila bi da Vis ostaje s tek 0,14 posto vlasničkog udjela u upravljanju vlastitim vodnim sustavom, iako otok Vis ima sudjelovanje 'oko dvanaest posto stanovnika, devetnaest posto priključaka, dvanaest posto prihoda i jedanaest posto isporučene vode u novom komunalnom društvu', napomenuo je.

Kaže da su Višani na takvu odluku odgovorili snažnim jedinstvom i u četiri dana prikupili 1.965 potpisa na peticiji kojom od Vlade traže da Vis postane samostalno vodouslužno područje.

"Ti potpisi predstavljaju oko 55 posto svih punoljetnih stanovnika s prebivalištem na otoku, isto tako je to broj svih građana koji su izašli na lokalne izbore i taj broj najbolje svjedoči koliko je ova tema presudna za budućnost Visa", ističe Mratinić.

"Ubuduće bi se dosadašnji isporučitelji vodouslužnih vodnih usluga moraju pripojiti kako bi se formiralo 41 okrupljeno vodouslužno područje. Jedno od tih područja definirano uredbom je i naše područje pod rednim brojem 36, kojemu je određeno da se pripajaju otoci. Znači vodovod s Brača, Hvara i Visa. To je zakonska osnova po kojoj moramo postupiti, a nama, s obzirom na poslovne udjele koje bi imali u tom novom trgovačkom društvu, nikako ne odgovara jer onda gubimo pravo na upravljanje svojim vodnim resursima", dodao je Mratinić.

Gradonačelnik Komiže, Ivica Vitaljić izjavio je da Vis nije običan otok već najudaljeniji naseljeni pučinski otok Hrvatske, UNESCO-v Globalni geopark i strateška sigurnosna točka Republike Hrvatske, otok koji se kroz povijest nazivao i Ključem Jadrana. Dodaje da Vis stoljećima živi od svojih izvora vode, nije povezan vodovodnom cijevi s kopnom, a njegov sustav vodoopskrbe dokazano je održiv i učinkovit.

"Mi smo otok koji ima svoje izvore vode, a nismo spojeni cijevima na kopno. Imamo vodovodno društvo koje izvrsno funkcionira i postoji već 60 godina, te sa jako malim ulaganjima možemo povećati kapacitete i biti samodostatni. Vis je ujedno i najistraženiji otok što se tiče vodnih rezervi, pa smo zbog specifične strukture stijena interesantni. To se već godinama istražuje", rekao je Vitaljić.

Dodao je da su im peticiju potpisali svi otočani, iz vlasti i oporbe, te da cijeli otok Vis po tom pitanju diše jedinstveno.