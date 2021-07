Sve članice Hrvatske udruge turizma (HUT) ili 12 hotelskih kuća u suradnji sa četiri ministarstva ove godine u lipnju, rujnu i listopadu omogućavaju besplatno ljetovanje u svojim objektima na Jadranu za više od tisuću učenika i profesora iz 13 škola s potresom pogođenih područja Sisačko-moslavačkae županije.

Najavili su to u ponedjeljak na konferenciji za novinare u Zagrebu direktor HUT-a Veljko Ostojić i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac, čije ministarstvo, uz ministarstva znanosti i obrazovanja, kulture i medija te gospodarstva i održivog razvoja, sudjeluje u tom projektu.

Ta ministarstva uz ostalo u projektu participiraju tako da snose troškove sadržaja boravka učenika (izleti i dr.), dok hotelske kuće osiguravaju smještaj i hranu.

- Sve članice HUT- a odazvale su se na ovaj poziv, kao što su se se odazvale odmah i nakon potresa na Baniji kada su donirali 116 mobilnih kućica, a kasnije u dogovoru s Vladom još 262. To sve pokazuje solidarnost i socijalnu osjetljivost turističkih kompanija da pomognu onima kojima je teško, i to u u trenutku kada ni same nisu u sjajnoj situaciji s biznisom zbog pandemije - istaknuo je Ostojić.

Po njegovim riječima, djeca će biti smještena u hotelima s najmanje tri zvjezdice.

Ministrica Brnjac tu je akciju ocijenila hvale vrijednom, dodajući da time nastavljaju suradnju s HUT-om oko pomoći Sisačko-moslavačkoj županiji.

"Zahvaljujemo HUT-u na ovoj akciji i što smo se mogli priključiti, a i ubuduće ćemo sudjelovati u projektima pomoći pogođenima", rekla je Brnjac.

Ravnateljica Osnovne škole Mate Lovraka iz Petrinje Ankica Krnjajić Magdić zahvalila je u ime svih učenika i profesora na tom projektu.

"To su jedinstvena iskustva i doživljaji za našu djecu nakon ove vrlo izazovne školske godine i drago mi je da smo bili prva škola koja je u tome sudjelovala u lipnju", poručila je Krnjajić Magdić.