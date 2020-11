Više od 1300 Britanaca greškom su obavijestili da imaju koronu

Laboratorijska pogreška koja je izazvala problem bio je "izolirani incident" i istražuje se, a poduzete su brze mjere kako bi se obavijestile osobe. Od njih se zatražilo da obave još jedan test

<p>Više od 1.300 ljudi u Velikoj Britaniji pogrešno je obaviješteno da su zaraženi koronavirusom nakon laboratorijske pogreške u vladinu sustavu NHS Test and Trace, rečeno je u subotu iz Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za Reuters.</p><p> - NHS Test and Trace kontaktirao je 1311 osoba kojima je pogrešno rečeno da su rezultati testova na covid-19, provedenih između 19. i 23. studenoga, pozitivni. Ti rezultati testova nisu valjani, objasnio je glasnogovornik ministarstva u izjavi poslanoj elektronskom poštom.</p><p>Poduzete su brze mjere kako bi se obavijestile osobe, a od njih se zatražilo da obave još jedan test i ostanu u samoizolaciji ako imaju simptome.</p><p>Laboratorijska pogreška koja je izazvala problem bio je "izolirani incident" i istražuje se, navodi se u priopćenju.NHS sustav za testiranje i praćenje žestoko je kritiziran nakon niza značajnih neuspjeha od njegova pokretanja ranije ove godine, a ministri priznaju da nije proveden onako kako su se nadali.</p><p>U rujnu su se na nekoliko dana iz sustava izgubili podaci za gotovo 16.000 pozitivnih slučajeva - što je izazvalo kašnjenje u praćenju kontakata.Vlada je za to optužila "naslijeđeni" datotečni sustav koji prekida evidenciju nakon oko 65.000 redaka podataka.Reutersove analize i razgovori s osobama koje prate kontakte pokazali su da postoje problemi sa sustavom.</p><p>Ujedinjeno Kraljevstvo imalo je oko 1,6 milijuna slučajeva koronavirusa i više od 57.500 smrtnih ishoda, prema Reutersovim podacima.</p>