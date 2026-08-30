Više od 20 ljudi nestalo nakon stravičnih poplava u Arizoni: Mostovi su skroz uništeni...

Više od 20 planinara i izletnika vode se kao nestali nakon što su snažne bujične poplave pogodile područje Grand Canyona u američkoj saveznoj državi Arizoni. Poplave su u subotu oko 14.30 sati pogodile dijelove kanjona, a spasilačke službe odmah su pokrenule potragu za ljudima s kojima se još nisu uspjeli povezati, prenosi Daily Mail.

Nestali su se, prema dosadašnjim informacijama, kretali područjem Bright Angel Canyona i Phantom Rancha. Vlasti mole građane i posjetitelje za pomoć u identifikaciji osoba koje su se nalazile na stazama prema Phantom Ranchu, kao i u kampu Bright Angel i području poznatom kao The Box.

U poplavama je dosad evakuirano više od 62 ljudi.

Razorna bujica uništila je sve pješačke mostove preko Bright Angel Creeka, koji je zbog obilnih kiša naglo nabujalo. Zbog toga je kretanje tim područjem trenutačno onemogućeno.

Službe Nacionalnog parka Grand Canyon u suradnji s Odjelom za javnu sigurnost Arizone nastavljaju evakuaciju i potragu za nestalima.

Snimke s mjesta događaja pokazuju dramatične prizore. Blato i voda velikom snagom prolaze kroz kanjon, dok se velike količine nanosa mogu vidjeti kako plutaju nabujalom, smeđom vodom.

Zbog opasnih uvjeta zatvoreni su Black i Silver Bridge te je zabranjen promet prema rijeci Colorado na tom području. Zatvaranje će trajati do daljnjega, a zasad nema procjene kada bi područje moglo ponovno biti otvoreno.

Phantom Ranch, popularno odredište za planinare i posjetitelje Grand Canyona, nalazi se uz Bright Angel Creek i jedno je od područja pogođenih poplavama.