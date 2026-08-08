Više od 200 ljudi evakuirano zbog velikog šumskog požara blizu talijanskog jezera Garda

Požar gori na području općine Tignale na zapadnoj obali jezera Garda, najvećega talijanskog jezera i jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Iz opreza evakuirano je nekoliko desetaka turista koji su boravili u turističkom naselju, zajedno sa stanovnicima nekoliko kuća za odmor.

Vatrogasna služba rekla je da se požar u petak navečer i tijekom noći brzo proširio planinskim područjem iznad obale jezera. Brojne interventne ekipe i dalje su se u subotu ujutro borile s vatrom, no zasad je nisu uspjele staviti pod kontrolu.

- Trenutačno su napori usmjereni na zaustavljanje širenja požara i zaštitu nekoliko stambenih objekata - priopćila je vatrogasna služba.

U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri za gašenje požara.

Italija se već tjednima suočava s toplinskim valom, a u nekim su područjima temperature prelazile 40 Celzijevih stupnjeva.

Zbog zdravstvenih rizika povezanih s ekstremnim vrućinama, crvena upozorenja trenutačno su na snazi u gotovo svim većim talijanskim gradovima. Istodobno je razina vode u rijeci Po, najdužoj talijanskoj rijeci, naglo pala.

Očekuje se da će se visoke temperature zadržati do sredine mjeseca.