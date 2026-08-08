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POŽAR SE BRZO ŠIRI

Više od 200 ljudi evakuirano zbog velikog šumskog požara blizu talijanskog jezera Garda

Piše HINA,
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Više od 200 ljudi evakuirano zbog velikog šumskog požara blizu talijanskog jezera Garda
Earthquake in Emilia Romagna, Finale Emilia, the day after under the rain | Foto: /IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL
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Više od 200 ljudi evakuirano je zbog velikoga šumskog požara u blizini jezera Garda na sjeveru Italije, uključujući brojne turiste, priopćili su vatrogasci u subotu

Požar gori na području općine Tignale na zapadnoj obali jezera Garda, najvećega talijanskog jezera i jednog od najpopularnijih turističkih odredišta u zemlji. Iz opreza evakuirano je nekoliko desetaka turista koji su boravili u turističkom naselju, zajedno sa stanovnicima nekoliko kuća za odmor.

Vatrogasna služba rekla je da se požar u petak navečer i tijekom noći brzo proširio planinskim područjem iznad obale jezera. Brojne interventne ekipe i dalje su se u subotu ujutro borile s vatrom, no zasad je nisu uspjele staviti pod kontrolu.

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- Trenutačno su napori usmjereni na zaustavljanje širenja požara i zaštitu nekoliko stambenih objekata - priopćila je vatrogasna služba.

U gašenju sudjeluju zrakoplovi i helikopteri za gašenje požara.

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Italija se već tjednima suočava s toplinskim valom, a u nekim su područjima temperature prelazile 40 Celzijevih stupnjeva.

Zbog zdravstvenih rizika povezanih s ekstremnim vrućinama, crvena upozorenja trenutačno su na snazi u gotovo svim većim talijanskim gradovima. Istodobno je razina vode u rijeci Po, najdužoj talijanskoj rijeci, naglo pala.

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