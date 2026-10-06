Kako na vrijeme pripremiti tvrtku za transparentnost plaća i redefinirati lojalnost u timu?
Više od 200 sudionika! Krenuo Startover u organizaciji 24sata: 'Promjene su nužne...'
Predivan dan za novi početak. Drago mi je da su ovdje u većini došle pripadnice ljepšeg spola koje su ustvari puno bolje u provođenju promjena od nas dečki. Drago mi je da su nositelji promjena žene, oni znaju bolje od nas dečki. Promjene su nužne, ovo je četvrta konferencija koju radimo na tu temu, svaka od njih je mali korak prema novom društvu i boljoj Hrvatskoj. Drago mi je da ste tu i da će te provoditi promjene - rekao je Goran Gavranović, Publisher/izdavački direktor, 24sata, koji je ujedno i otvorio konferenciju
Kreće konferencija Startover u organizaciji 24sata. Konferencija donosi fokus na konkretne izazove s kojima se poslodavci i HR menadžeri moraju suočiti prije nego što nove regulative i tržišni pritisci postanu obveza, od priprema za EU Direktivu o transparentnosti plaća do upravljanja timovima. Što nas čeka? Prva dva panela konferencije otvaraju upravo te teme.
Stupanje na snagu nove EU direktive donijet će značajne promjene u načinu na koji kompanije definiraju i komuniciraju primanja zaposlenika. No sama objava raspona plaća bez ranije pripremljenog i jasnog konteksta može stvoriti ozbiljne tenzije i pasivni otpor u timu. Komunikacija o kompenzacijama godinama je jedan od glavnih izvora nezadovoljstva, a ovaj panel bavi se pravovremenom operativnom prilagodbom i usklađivanjem internih sustava s nadolazećim zakonodavnim okvirom i tržišnim pritiscima.
Ulazak gig radnika, sve veći udio stranih radnika i rad unutar dislociranih timova iz korijena mijenjaju tradicionalnu kulturu kompanije. Ovaj panel otvara pitanja koja mnoge uprave izbjegavaju: koja je stvarna razlika između lojalnosti i straha te zašto ljudi ostaju u tvrtki i kada su emocionalno već otišli (quiet quitting)?
Stručnjaci će preispitati što poslodavci u praksi krivo tumače kao "stabilnost" te kako u novim okolnostima uskladiti potrebu zaposlenika za sigurnošću s njihovom ambicijom za rastom.
Organizator konferencije su 24sata, a partneri konferencije su INA, Erste banka, Phillip Morris, SELECTIO, Telemach Hrvatska, KONČAR, Ministarstvo demografije i useljeništva, CIRA – Centar za inkluzivne radne aktivnosti i Moj posao Member of Alma Career.