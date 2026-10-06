Više od 200 sudionika! Uskoro kreće Stratover u organizaciji 24sata, evo što nas danas čeka

O ČEMU JE RIJEČ?

Kreće konferencija Startover u organizaciji 24sata. Konferencija donosi fokus na konkretne izazove s kojima se poslodavci i HR menadžeri moraju suočiti prije nego što nove regulative i tržišni pritisci postanu obveza, od priprema za EU Direktivu o transparentnosti plaća do upravljanja timovima. Što nas čeka? Prva dva panela konferencije otvaraju upravo te teme.

Stupanje na snagu nove EU direktive donijet će značajne promjene u načinu na koji kompanije definiraju i komuniciraju primanja zaposlenika. No sama objava raspona plaća bez ranije pripremljenog i jasnog konteksta može stvoriti ozbiljne tenzije i pasivni otpor u timu. Komunikacija o kompenzacijama godinama je jedan od glavnih izvora nezadovoljstva, a ovaj panel bavi se pravovremenom operativnom prilagodbom i usklađivanjem internih sustava s nadolazećim zakonodavnim okvirom i tržišnim pritiscima.

Ulazak gig radnika, sve veći udio stranih radnika i rad unutar dislociranih timova iz korijena mijenjaju tradicionalnu kulturu kompanije. Ovaj panel otvara pitanja koja mnoge uprave izbjegavaju: koja je stvarna razlika između lojalnosti i straha te zašto ljudi ostaju u tvrtki i kada su emocionalno već otišli (quiet quitting)?

Stručnjaci će preispitati što poslodavci u praksi krivo tumače kao "stabilnost" te kako u novim okolnostima uskladiti potrebu zaposlenika za sigurnošću s njihovom ambicijom za rastom.

Organizator konferencije su 24sata, a partneri konferencije su INA, Erste banka, Phillip Morris, SELECTIO, Telemach Hrvatska, KONČAR, Ministarstvo demografije i useljeništva, CIRA – Centar za inkluzivne radne aktivnosti i Moj posao Member of Alma Career.