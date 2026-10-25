Više od 2400 kandidata bori se za fotelju zastupnika: Evo tko se sve natječe na izborima u Srbiji

Srbija u nedjelju izlazi na najneizvjesnije izbore na kojima mnogi, osobito studenti i svi okupljeni oko ‘Studentske liste’ priželjkuju slom 14-godišnje dominacije SNS-a i Aleksandra Vučića. Pravo glasa u Srbiji ima 6.450.523 birača koji će birati između ukupno 18 lista odnosno od ukupno 2.418 kandidata, izabrat će 250 zastupnika za Narodnu skupštinu Srbije.

Lista koja osvoji najviše glasova ne mora automatski sastaviti vladu, a za većinu je potrebno najmanje 126 mandata. Posljednja anketa, čiji su rezultati objavljeni par sati prije početka izborne šutnje, Vučiću i SNS-u daje prednost od 47,4 posto glasova, naspram 40 posto glasova koji se pripisuju studentskoj listi, dok bi s 3,2 posto izborni prag prešli i socijalisti (SPS) Ivice Dačića, a sve ostale iste bile bi ispod cenzusa.

Bivši kapetan košarkaške reprezentacije Jugoslavije Dejan Bodiroga |

Anketu je radio Ipsos, a naručitelj je lista Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija. U utorak objavljena anketa beogradskog političkog časopisa za političku teoriju i društvena istraživanja Nova srpska politička misao (NSPM) prednost je, pak, dala studentima s 44,5 posto glasova dok bi listu SNS-a podržalo 42,7 posto birača. Ako nitko ne osvoji dovoljan broj mandata za većinu slijedi sastavljane postizbornih koalicija. Tako s listom Aleksandra Vučića mogu koalirati lista Ivice Dačića i stranke nacionalnih manjina. S druge strane sa studentskom listom mogu koalirati lista ‘Europske Srbije’ te stranke poput Autentične desnice mogle bi dati potporu za formiranje većine radi promjene ove vlasti.

Svakako ‘jezičac na vagi’ mogle bi imati i manjinske liste. Pa krenimo redom. Sedam lista izlazi s 250 kandidata, što je maksimalni broj. Lista ‘Ujedinjena Srbija’ Aleksandra Vučića prva je na izbornom listiću. Listu predvodi sam Aleksandar Vučić, a odmah iza njega su Miloš Vučević i Ana Brnabić. Tu su još i Vjerica Radeta iz stranke Vojislava Šešelja, koji je osuđen za ratne zločine. Na listi je i Šešeljev sin Aleksandar. Tu su još i glumci Lidija Vukićević i Branislav Lečić, košarkaš Željko Rebrača, student Miloš Pavlović, kao i Vukašin Vučićević, sin Dragana J. Vučićevića, vlasnika i urednika tabloida bliskog Vučiću Informera. Socijalisti Ivice Dačića na izbore izlaze pod imenom “Ivica Dačić – faktor stabilnosti”.

Foto: profimedia

Prvi na listi je Ivica Dačić, trenutačni ministar i bivši premijer. Socijalisti inače na izbore izlaze s Jedinstvenom Srbijom (JS) Dalibora Markovića Palme, sina preminulog Dragana Markovića Palme i Socijaldemokratskom partijom Srbije, s čijeg čela se nedavno povukao Rasim Ljajić, a u njihovom bloku su i Zeleni Srbije.

Najjača oporbena lista Aleksandru Vučiću je ‘Studentska lista - studenti pobeđuju’, zbog čijeg je djelovanja u velikoj mjeri i došlo do ovih izbora. Oni su se, podsjetimo, krenuli okupljati u nizu masovnih prosvjeda zbog utvrđivanja odgovornosti za pad nadstrešnice na Željezničkoj stanici u Novom Sadu.

U tom incidentu poginulo je 16 ljudi. Nositelj ove liste je Ilija Srdanović, profesor medicine s Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine. Između ostalog na listi su još dramaturg Željko Hubač, glumac Tihomir Stanić, bivši kapetan košarkaške reprezentacije Jugoslavije Dejan Bodiroga, bivši guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić, glazbenik Feđa Dimović, sociolog Jovo Bakić, atletičar Mihail Dudaš i Aleksandar Baucal s Filozofskog fakulteta. Ovu listu podržale su i stranke različitih profila: Demokratska stranka (DS), Pokret slobodnih građana (PSG), Pokret obnove kraljevine Srbije (POKS), Zeleno-levi front (ZLF), Kreni-promeni, Socijaldemokratska stranka, Pokret “Ljubav, vera, nada” Nemanje Šarovića, bivšeg funkcionera Srpske radikalne stranke, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Lokalni front iz Kraljeva, Dveri, Dosta je bilo, ProGlas, Romska partija i niz lokalnih organizacija.

Foto: 24sata

Među ostalim listama je Savez vojvođanskih Mađara, Usame Zukorlić (SPP) Pokret za ujedinjenje, Ruska stranka - Srbija u Briksu - Slobodan Nikolić kao lista ruske nacionalne manjine. Nositelj liste je Slobodan Nikolić, bivši potpredsjednik Narodne seljačke stranke Marijana Rističevića i predsjednik Društva srpsko-ruskog prijateljstva “Vladimir Putin”. Tu je još i Autentična desnica, Proevropska opozicija, ‘Stranka rusko-srpskog jedinstva’ koji predvodi Rade Savić, koji je poznat kao svjetski rekorder i prvak u disciplini dizanja utega i drugi. Ovi su 15 parlamentarni izbori od uvođenja višestranačja u Srbiji i ujedno 11. prijevremeni...