Više od 300 mrtvih u napadima dronovima u Sudanu, gađali tržnicu i pogrebnu povorku

U nizu napada dronovima u Sudanu i spornoj pograničnoj regiji Abyei poginulo je više od 300 ljudi, među kojima su deseci ljudi koji su putovali na pogreb. Za napade se sumnjiči sudanska vojska, a udari su dodatno podigli napetosti između Sudana i Južnog Sudana. Prema podacima organizacije Sudan War Observatory, koja prati sukob u toj zemlji, u napadima u dvije lokacije u saveznoj državi Zapadni Kordofan u nedjelju navečer poginulo je oko 150 ljudi.

Jedan od napada pogodio je kamion koji je prevozio oko 200 ožalošćenih. Vozilo je stiglo iz područja sjeverno od Abyija u grad Al-Dabab kada je pogođeno dronom. Prema podacima organizacije, poginulo je 145 ljudi u kamionu, dok je još petero stradalo u šatoru u kojem su se okupili sudionici pogreba. U napadima je ozlijeđeno još 150 ljudi.

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Pokretanje videa... VIDEO Napad u Sudanu | Video: Reuters

Iste večeri dronovi su pogodili i tržnicu u gradu Al-Mujlad u Zapadnom Kordofanu. Točan broj poginulih i ozlijeđenih u tom napadu zasad nije poznat.

Sudanska vojska nije odgovorila na optužbe da je izvela napade, ali je poručila da ne napada civile, čak ni kada vjeruje da se među njima nalaze pripadnici paravojnih snaga.

U napadu na tržnicu poginulo 153 ljudi

Foto: Obtained by Reuters

U ponedjeljak je novi napad dronom pogodio tržnicu Amiet, poznatu i pod arapskim nazivom Al-Na'am, u regiji Abyei, oko deset kilometara od istoimenog grada. Prema riječima regionalnog ministra informiranja Yohane Akola Ngora, poginule su 153 osobe. Početne informacije govorile su o 73 žrtve.

Vojni izvor rekao je BBC-ju da je napad izvela sudanska vojska, tvrdeći da se na tržnici nalazilo mjesto za opskrbu gorivom paravojnih Snaga za brzu potporu (RSF).

BBC Verify analizirao je satelitske snimke na kojima se vide opsežno izgorjele zgrade u sjeveroistočnom dijelu tržnice. Provjerene videosnimke prikazuju veliki oblak dima, cisternu za gorivo i požare koji su zahvatili objekte u blizini.

Trgovci s tržnice rekli su BBC-ju da je napad izazvao veliku paniku i materijalnu štetu. Nakon što je pogođena tržnica goriva, izbio je veliki požar koji se proširio i na obližnje kuće.

Spasilačke ekipe imale su poteškoća s izvlačenjem tijela zbog požara izazvanih napadima. Liječnici bez granica (MSF) izvijestili su da su u bolnicu Ameth Bek u gradu Abyei primili više od 20 ozlijeđenih, među kojima je bilo i nekoliko teško stradalih osoba te pacijenata s opeklinama.

Foto: Obtained by Reuters

Raste napetost između Sudana i Južnog Sudana

Napad na Abyei dodatno je pogoršao odnose Sudana i Južnog Sudana. Obje države polažu pravo na tu naftom bogatu regiju, a spor oko njezina statusa nije riješen ni nakon što je Južni Sudan 2011. proglasio neovisnost.

Južni Sudan pozvao je sudanskog veleposlanika kako bi mu uručio službeni prosvjed zbog napada. Postoje i strahovanja da bi se sukob mogao preliti preko granice.

Abyei je od 2011. pod zaštitom mirovnih snaga Ujedinjenih naroda, koje ondje trenutačno imaju više od 2800 pripadnika uniformiranog osoblja.

U međuvremenu, u napadu dronom u blizini zračne luke u glavnom gradu Kartumu u ponedjeljak su poginule četiri osobe, među kojima troje djece, izvijestila je agencija AFP pozivajući se na medicinski izvor. Vojni izvor rekao je da je protuzračna obrana u Kartumu oborila nekoliko drugih dronova koje su prema zračnoj luci lansirale snage RSF-a.

Rat izazvao jednu od najvećih humanitarnih kriza

Sukob sudanske vojske i paravojnih snaga RSF-a počeo je 2023. godine. Rat je odnio stotine tisuća života i prisilio više od 14 milijuna ljudi da napuste svoje domove, stvarajući jednu od najtežih humanitarnih kriza u svijetu.

Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stéphane Dujarric u ponedjeljak je upozorio na sve češće smrtonosne napade dronovima koji ubijaju civile, uključujući djecu, i ometaju rad ključnih službi.

Prema njegovim riječima, oko 20 milijuna ljudi suočava se s akutnom nestašicom hrane, a raste i rizik od gladi u dijelovima Darfura i šire regije Kordofan na zapadu zemlje.

Kordofan, koji obuhvaća tri savezne države, strateški je važan za obje strane jer povezuje područja Darfura pod kontrolom RSF-a s Kartumom, koji je ponovno pod kontrolom vojske.

Borbe u Kordofanu, regiji bogatoj zlatom i naftom, intenzivirale su se tijekom protekle godine nakon što je vojska preuzela kontrolu nad glavnim gradom. Unatoč djelomičnom embargu na oružje, strane zemlje i dalje opskrbljuju obje zaraćene strane dronovima, koji postaju jedno od ključnih oružja u sukobu.

*uz korištenje AI-ja