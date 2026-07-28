Obavijesti

News

Komentari 0
UNIŠTILI 81 DRON

Više od 390 ukrajinskih dronova kod Moskve pogodili tvornice, skladišta i trafostanicu

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: < 1 min
Više od 390 ukrajinskih dronova kod Moskve pogodili tvornice, skladišta i trafostanicu
Foto: Ints Kalnins
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Kyiv Independent piše da je pogođeno i skladište u Koledinu, mjestu 20 kilometara južno od Moskve, a da je ranije u noći pogođena i trafostanica u Feodoziji, gradiću na okupiranom Krimu

„Više od 390 dronova krenulo je prema moskovskoj regiji”, no „većina je neutralizirana znatno prije nego što su stigli do grada”, napisao je Sergej Sobjanin na aplikaciji Telegram, precizirajući da je „81 neprijateljski dron uništen na prilazu Moskvi”. Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov na istoj aplikaciji pisao je o oštećenju jedne stambene zgrade i više kuća, navodeći da zasad nema podataka o žrtvama.

PODRŠKA Novi britanski premijer ugostio Volodimira Zelenskog: 'Britanija neće odustati od Ukrajine...'
Novi britanski premijer ugostio Volodimira Zelenskog: 'Britanija neće odustati od Ukrajine...'

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je pak da je iznad petnaestak regija, uključujući moskovsku, neutralizirano 356 ukrajinskih dronova u razdoblju od trinaest sati, od ponedjeljka navečer do utorka ujutro.

Razlika u navedenom broju bespilotnih letjelica nije pojašnjena, piše France Presse. 

Ukrajinski mediji, pozivajući se na vojne blogere, pišu kako je u napadima navodno pogođena tvornica čelika Hidrostalkonstrukcija u Čehovu u moskovskoj regiji. 

KASPIJSKO JEZERO Iran: Odgovorit ćemo na napad Ukrajine na naš brod
Iran: Odgovorit ćemo na napad Ukrajine na naš brod

Kyiv Independent piše da je pogođeno i skladište u Koledinu, mjestu 20 kilometara južno od Moskve, a da je ranije u noći pogođena i trafostanica u Feodoziji, gradiću na okupiranom Krimu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
KRVAVA NOĆ Ukrajina raketirala Belgorod i Rostov. Ima mrtvih, oštećene zgrade, sve u plamenu
RAT U UKRAJINI

KRVAVA NOĆ Ukrajina raketirala Belgorod i Rostov. Ima mrtvih, oštećene zgrade, sve u plamenu

U Belgorodu, koji se nalazi blizu ukrajinske granice, u napadu dronom ranjeno je 12 ljudi, uključujući dvoje djece, a izbio je i požar u stambenoj zgradi, priopćile su regionalne vlasti u ponedjeljak
Putin: 'Nema nikakve ruske agresije, a zapadna Ukrajina će nestati. Istočna pripada nama'
POVIJESNI REVIZIONIZAM

Putin: 'Nema nikakve ruske agresije, a zapadna Ukrajina će nestati. Istočna pripada nama'

Putin je, kao i obično, ustvrdio kako "s ruske strane uopće nema agresije" i da su Rusi bili "prisiljeni pokrenuti Specijalnu vojnu operaciju
'O ČEMU TI PRIČAŠ' Pogledajte Putinovu facu kada je čuo prijedlog o kraju rata u Ukrajini
KAZAHSTANSKI PREDSJEDNIK PREDLOŽIO

'O ČEMU TI PRIČAŠ' Pogledajte Putinovu facu kada je čuo prijedlog o kraju rata u Ukrajini

Ako smijem iznijeti svoje skromno mišljenje, kad su me već pitali za njega, možda je vrijeme da se zamrzne ovaj sukob i da se pokrene istanbulska formula 2.0, rekao je predsjednik Kazahstana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026