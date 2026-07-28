Više od 390 ukrajinskih dronova kod Moskve pogodili tvornice, skladišta i trafostanicu

„Više od 390 dronova krenulo je prema moskovskoj regiji”, no „većina je neutralizirana znatno prije nego što su stigli do grada”, napisao je Sergej Sobjanin na aplikaciji Telegram, precizirajući da je „81 neprijateljski dron uništen na prilazu Moskvi”. Guverner Moskovske regije Andrej Vorobjov na istoj aplikaciji pisao je o oštećenju jedne stambene zgrade i više kuća, navodeći da zasad nema podataka o žrtvama.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je pak da je iznad petnaestak regija, uključujući moskovsku, neutralizirano 356 ukrajinskih dronova u razdoblju od trinaest sati, od ponedjeljka navečer do utorka ujutro.

Razlika u navedenom broju bespilotnih letjelica nije pojašnjena, piše France Presse.

Ukrajinski mediji, pozivajući se na vojne blogere, pišu kako je u napadima navodno pogođena tvornica čelika Hidrostalkonstrukcija u Čehovu u moskovskoj regiji.

Kyiv Independent piše da je pogođeno i skladište u Koledinu, mjestu 20 kilometara južno od Moskve, a da je ranije u noći pogođena i trafostanica u Feodoziji, gradiću na okupiranom Krimu.