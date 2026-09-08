Više od 70 ranjenih u napadima Hutista na Saudijsku Arabiju

Najmanje 73 osobe ozlijeđene su u napadima Hutista iz Jemena, koje podržava Iran, na Saudijsku Arabiju, izjavila je u utorak koalicija u Jemenu predvođena Saudijskom Arabijom, obećavajući odlučan odgovor na najnovije izbijanje neprijateljstava.

Hutisti koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena i veći dio sjevera, pokreću napade na Saudijsku Arabiju otkako su u srpnju proglasili pomorsku blokadu Rijada, s napadima usmjerenim na njegove brodove u Crvenom moru.

Posljednja eskalacija bila je "opasna" jer su Hutisti napali civilne i gospodarske subjekte u najvećem svjetskom izvozniku nafte i de facto vođi OPEC-a, rekao je u utorak glasnogovornik koalicije u Jemenu predvođene Saudijskom Arabijom.

„Koalicija će poduzeti sve potrebne operativne mjere kako bi odvratila ovu terorističku miliciju i odlučno se suprotstavila njenom neprijateljskom pristupu“, rekao je pukovnik Turki al-Malki u izjavi na X-u.

Hutisti su pokrenuli napade na ciljeve u gradovima Abha, Khamis Mushait, Jazan i Najran, dodaje se.

U ponedjeljak su novine Financial Times izvijestile da su Aramcova naftna postrojenja u Jazanu pogođena u novim napadima i da se šteta procjenjuje. Reuters nije odmah mogao potvrditi izvješće, a Aramco se nije oglasio.