Obavijesti

News

Komentari 0
DAVNO ODBAČENE IDEJE

Više od 80 stručnjaka žestoko napalo Trumpovo izvješće o klimi: 'Ovo je parodija znanosti'

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Više od 80 stručnjaka žestoko napalo Trumpovo izvješće o klimi: 'Ovo je parodija znanosti'
Foto: Kevin Lamarque

Ocijenili su da su autori izvješća koristili "taktike slične onima zaposlenika duhanske industrije" kako bi minimizirali štetnost pušenja po zdravlje.

Više od 80 znanstvenih stručnjaka kritiziralo je u utorak izvješće Trumpove administracije o klimatskim promjenama, upozorivši ponajprije na metodološke manjkavosti, manipuliranje činjenicama i pozivanje na diskreditirana istraživanja.

Izvješće koje je potkraj srpnja objavilo ministarstvo energetike predsjednika Trumpa, skeptičnog u pogledu klimatskih promjena, dovodi u pitanje nekoliko znanstvenih konsenzusa, prije svega kad je riječ o sve učestalijim ekstremnim meteorološkim fenomenima.

"To izvješće parodija je znanosti", rekao je Andrew Dessler, profesor znanosti o atmosferi na Sveučilištu Teksas A&M, navodi se u priopćenju.

U dokumentu od više od 400 stranica, objavljenom u utorak, Dessler i više od 80 drugih znanstvenika kritizirali su metodu i sadržaj izvješća, odbacivši njegove zaključke.

NIJE GA BILO TJEDAN DANA Trump najavio važno obraćanje i ‘veliku vijest‘: Otkriveno da seli svemirske snage u Alabamu
Trump najavio važno obraćanje i ‘veliku vijest‘: Otkriveno da seli svemirske snage u Alabamu

Ocijenili su da su autori izvješća koristili "taktike slične onima zaposlenika duhanske industrije" kako bi minimizirali štetnost pušenja po zdravlje.

Izvješće "počiva na već odavno odbačenim idejama, poduprtim pogrešnim interpretacijama znanstvenih spoznaja, izostavljanju važnih činjenica... i sklonosti potvrđivanju vlastitih uvjerenja", kritizirao je Dessler.

Otkako se vratio na vlast, Trump je unazadio borbu protiv klimatskih promjena, povukavši ponovno zemlju iz Pariškog sporazuma o klimi, podrivajući znanstvene agencije i ukinuvši mnoge propise za zaštitu okoliša.

Potkraj srpnja njegova je administracija otvorila put prema ukidanju ključne odluke u reguliranju emisija stakleničkih plinova u SAD-u.

Da bi opravdalo tu mjeru, ministarstvo energetike objavilo je ovo izvješće i najavilo da će preispitati relevantna znanstvena istraživanja o klimi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'
SLOGA U ZALEĐU OMIŠA

Ipak se može! U istoj kući žive svekrva i tri nevjeste. 'Upamtite ovo, nikad se nismo posvađale'

Dragica Škarica (68) u istoj kući živi s nevjestama Lindom, Slavicom i Josipom. “Nismo mi njoj kćeri, nego više od toga, a ona je nama bolja nego rođena mater', kažu nevjeste
Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'
ŠOK NA JADRANU

Ukrajinku (5) na Hvaru ugrizao poskok, spasili je u zadnji tren: 'Mama, zmija me ugrizla...'

Ukrajinku (5) na plaži na Hvaru ugrizla je zmija • Helikopterom su je prevezli u bolnicu • Hvala svim liječnicima, kaže majka (31)
Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!
FOTO

Strašne scene iz Istre: Kuće i ceste poplavljene nakon oluje!

Automobili su se jedva probijali kroz poplavljene umaške ulice, a na nekim cestama nastale su bujice

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025