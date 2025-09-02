Više od 80 stručnjaka žestoko napalo Trumpovo izvješće o klimi: 'Ovo je parodija znanosti'

Više od 80 znanstvenih stručnjaka kritiziralo je u utorak izvješće Trumpove administracije o klimatskim promjenama, upozorivši ponajprije na metodološke manjkavosti, manipuliranje činjenicama i pozivanje na diskreditirana istraživanja.

Izvješće koje je potkraj srpnja objavilo ministarstvo energetike predsjednika Trumpa, skeptičnog u pogledu klimatskih promjena, dovodi u pitanje nekoliko znanstvenih konsenzusa, prije svega kad je riječ o sve učestalijim ekstremnim meteorološkim fenomenima.

"To izvješće parodija je znanosti", rekao je Andrew Dessler, profesor znanosti o atmosferi na Sveučilištu Teksas A&M, navodi se u priopćenju.

U dokumentu od više od 400 stranica, objavljenom u utorak, Dessler i više od 80 drugih znanstvenika kritizirali su metodu i sadržaj izvješća, odbacivši njegove zaključke.

Ocijenili su da su autori izvješća koristili "taktike slične onima zaposlenika duhanske industrije" kako bi minimizirali štetnost pušenja po zdravlje.

Izvješće "počiva na već odavno odbačenim idejama, poduprtim pogrešnim interpretacijama znanstvenih spoznaja, izostavljanju važnih činjenica... i sklonosti potvrđivanju vlastitih uvjerenja", kritizirao je Dessler.

Otkako se vratio na vlast, Trump je unazadio borbu protiv klimatskih promjena, povukavši ponovno zemlju iz Pariškog sporazuma o klimi, podrivajući znanstvene agencije i ukinuvši mnoge propise za zaštitu okoliša.

Potkraj srpnja njegova je administracija otvorila put prema ukidanju ključne odluke u reguliranju emisija stakleničkih plinova u SAD-u.

Da bi opravdalo tu mjeru, ministarstvo energetike objavilo je ovo izvješće i najavilo da će preispitati relevantna znanstvena istraživanja o klimi.