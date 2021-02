Zakon o obnovi Banovine u Saboru je izglasan tjedan dana kasnije od planiranog zbog velikog sukoba vlasti i oporbe oko Hrvatske gospodarske komore.

Vladajuća većina jučer je odbila prijedlog Mosta da se odmah ukine plaćanje obvezna članarine u HGK, a što o tom nametu misle građani donosimo u ekskluzivnom istraživanju.

Istraživanje o HGK je za RTL izradila Promocija plus.

Podržavaju li građani trenutno ukidanje članarine u HGK?

Najviše je onih koji žele da se odmah ukine obvezno članstvo, ali i građani su, baš kao i saborski zastupnici, donekle podijeljeni oko ovog pitanja.

Najviše građana, njih 41 posto, odmah bi ukinulo obvezno članstvo u Hrvatskoj gospodarskoj komori. 10 posto bi ukinulo obvezno članstvo, ali u naredne dvije do tri godine. To je scenarij o kojem se navodno dogovorila i vladajuća većina, iako to doduše nigdje ne piše u zaključku koji je usvojila Vlada.

Četvrtina ispitanika ili njih 27 posto bi restrukturiralo HGK tako da se članarina samo smanji, ali ipak zadrži, dok petina ili 21 posto ne zna odnosno nema stajalište.

Zbrojimo li prve dvije skupine – možemo zaključiti da se većina građana u konačnici zalaže za ukidanje članarine.

Radnici iz privatnog i javnog sektora o ukidanju članarine

Zanimljivo je da uz privatni, čak i javni sektor prvenstveno podržava opciju da se članarinu u HGK ukine odmah. Tako misli svaki drugi zaposlenik u privatnom sektoru ili njih 55 posto, ali i iznenađujućih 42 i po posto radnika u javnom sektoru.

Na istom tragu su i samozaposleni odnosno ljudi iz slobodnih profesija. Članarinu bi odmah ukinulo i oko trećina nezaposlenih, nešto više umirovljenika, dok bi to učinila tek svaka peta kućanica ili svaki šesti student – iako većina ih kaže da ni ne zna što bi s HGK.

Što građani misle o sukobu vlasti i oporbe oko članarine HGK?

A evo i što građani misle o burnom sukobu vlasti i oporbe koji je završio tako što je vladajuća većina spasila HGK od bilo kakve reforme najmanje do srpnja, kada bi trebala predložiti izmjenu zakona.

35 posto Hrvata misli da je razlog sukoba HDZ-ova želja da zaštiti HGK u kojemu ima svoje interese i uhljebe. Svaki peti građanin kaže da je ovakva borba pozicije i opozicije u parlamentu normalna pojava. Samo 11 posto ili svaki deseti ispitanik – vjeruje u onu Vladinu tezu da je problem u neodgovornosti oporbe koja je prije tjedan dana rušenjem kvoruma zbog HGK onemogućila i glasanje o zakonu o obnovi Banovine.

5 posto kaže da je sukob nastao jer HDZ taj dan nije kontrolirao većinu u Saboru zbog u ovom smislu odmetnutih HSLS-a i Reformista koji su se kao što znamo na kraju predomislili, podržali vladajuću većinu i spasili gospodarsku komoru.

Četvrtina ljudi ne zna razlog sukoba, baš kao što svi mi i dalje ne znamo kakva je budućnost HGK.

NAPOMENA: Istraživanje je provedeno između 2. i 5. veljače 2021. među 1300 građana iz cijele Hrvatske. Standardna greška uzorka iznosi +/- 2,7 posto uz razinu pouzdanosti od 95 posto.