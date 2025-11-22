Obavijesti

POREZNI SUSTAV

Više od polovine umirovljenika plaćat će porez na mirovinu u 2026.: Evo kako se izračuva

Piše Antonela Šaponja,
Više od polovine umirovljenika plaćat će porez na mirovinu u 2026.: Evo kako se izračuva
Nakon rujanskog usklađivanja mirovine su porasle za 6,48 posto. Time se oko 66 tisuća novih umirovljenika našlo u poreznom sustavu

Vlada ni u 2026. godini ne namjerava mijenjati osobni odbitak od 600 eura, pa će građani s višim primanjima i dalje plaćati porez. Kako se prosječna mirovina već popela iznad tog praga, procjenjuje se da bi tijekom 2026. godine više od polovice umirovljenika moglo završiti među poreznim obveznicima.

Nakon rujanskog usklađivanja mirovine su porasle za 6,48 posto. Time se oko 66 tisuća novih umirovljenika našlo u poreznom sustavu. Samo u rujnu obračunat je porez na 474 tisuće mirovina, a lokalne su jedinice od toga mjeseca uprihodile 14,75 milijuna eura. Prosječan umirovljenik mjesečno plati oko 31 euro poreza, navodi Mirovina.hr.

Kako se računa porez na mirovinu?

Porez se obračunava na razliku između iznosa mirovine i osobnog odbitka. Na mirovine se primjenjuje polovica najniže porezne stope u pojedinom gradu.

Primjerice, umirovljenik koji prima 630 eura plaća porez na 30 eura razlike. U Šibeniku je najniža porezna stopa 20 posto, pa je stvarna stopa za umirovljenike 10 posto. U tom slučaju mjesečni iznos poreza iznosi oko tri eura, odnosno 36 eura godišnje.

Broj obveznika gotovo sigurno će rasti i u 2026. godini zbog dva redovna usklađivanja mirovina, u siječnju i srpnju. Uz to, od početka 2026. rast će invalidske i dio prijevremenih mirovina, jer se ukida penalizacija za korisnike starije od 70 godina. Mnogi će time prijeći prag od 600 eura i postati porezni obveznici.

Traži se ukidanje poreza

Zbog sve većeg broja umirovljenika koji ulaze u porezni sustav, udruge i političke stranke zatražile su ukidanje poreza na mirovine. Vlada je, uz prijedlog Hrvatske stranke umirovljenika, najavila mogućnost potpunog ukidanja poreza 2027. godine.

No Sindikat umirovljenika Hrvatske upozorava da bi takva odluka najviše koristila umirovljenicima s visokim mirovinama, dok bi oni s niskim primanjima od toga imali vrlo malo koristi.

