Više od šest tisuća poginulih u lipanjskom potresu u Venezueli

Broj poginulih u dvama potresima koji su u lipnju pogodili Venezuelu popeo se na 6.125, objavio je u ponedjeljak predsjednik venezuelanskog parlamenta Jorge Rodriguez. Gotovo 61 tisuća osoba primila je liječničku pomoć u bolnicama, pokazali su podaci koje je na Telegramu objavio Rodriguez, dodavši da je dosad uklonjeno 16,5 posto ruševina nastalih u potresu.

Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u nekoliko je navrata stala u obranu vladinog postupanja tijekom te krize, odgovarajući na kritike da su vojnici i drugi službenici djelovali sa zakašnjenjem i vrlo malo učinili kako bi pomogli žrtvama potresa, uključujući one koji su bili zarobljeni u ruševinama.