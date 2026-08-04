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UKLANJAJU RUŠEVINE

Više od šest tisuća poginulih u lipanjskom potresu u Venezueli

Piše HINA,
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Više od šest tisuća poginulih u lipanjskom potresu u Venezueli
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Foto: MIGUEL MEDINA
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Gotovo 61 tisuća osoba primila je liječničku pomoć u bolnicama

Broj poginulih u dvama potresima koji su u lipnju pogodili Venezuelu popeo se na 6.125, objavio je u ponedjeljak predsjednik venezuelanskog parlamenta Jorge Rodriguez. Gotovo 61 tisuća osoba primila je liječničku pomoć u bolnicama, pokazali su podaci koje je na Telegramu objavio Rodriguez, dodavši da je dosad uklonjeno 16,5 posto ruševina nastalih u potresu.

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Privremena predsjednica Delcy Rodriguez u nekoliko je navrata stala u obranu vladinog postupanja tijekom te krize, odgovarajući na kritike da su vojnici i drugi službenici djelovali sa zakašnjenjem i vrlo malo učinili kako bi pomogli žrtvama potresa, uključujući one koji su bili zarobljeni u ruševinama.

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Komentari 0
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