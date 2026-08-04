Obavijesti

News

Komentari 0
ZAGREBAČKI ZOO

Više od tisuću divljih životinja završilo u Oporavilištu: Svaka četvrta je zaštićena vrsta

Piše Iva Tomas,
Čitanje članka: 2 min
Više od tisuću divljih životinja završilo u Oporavilištu: Svaka četvrta je zaštićena vrsta
6
Zagreb: Životinje u Zoološkom vrtu odmaraju tijekom vrućina | Foto: Neva Zganec/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Među životinjama nezaštićenih vrsta koje se zbrinjavaju u Oporavilištu, najviše je golubova, vrana i vrabaca. Nakon što se životinje izliječe u Oporavilištu, većina ih se tamo uspješno i oporavi

Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba u prvoj je polovini ove godine primilo 1011 životinja. To je 143 životinje više nego u istom razdoblju lani, priopćili su iz Zoološkog vrta.

ZAPOČELO OBILJEŽAVANJE OLUJE FOTO Odali počast stradalima: Uoči obilježavanja Oluje vijenci i svijeće položeni u nizu gradova
FOTO Odali počast stradalima: Uoči obilježavanja Oluje vijenci i svijeće položeni u nizu gradova

- Naši veterinari i veterinarski tehničari u Oporavilištu za divlje životinje iz godine u godinu imaju sve više posla. Oporavilište je ove godine prvi put već u prvoj polovini godine zbrinulo više od tisuću divljih životinja. To s jedne strane govori o empatiji građana prema bolesnim, ozlijeđenim i životno ugroženim divljim životinjama, a s druge strane potvrđuje sposobnost naših kolega iz Oporavilišta da pruže pomoć životinjama velikog broja vrsta. Svaka četvrta ovamo pristigla životinja strogo je zaštićene vrste. U našem polugodišnjem izvješću stoji da je u Oporavilište primljeno 238 jedinki strogo zaštićenih vrsta te da 773 jedinke pripadaju nezaštićenim vrstama životinja, kazao je Ivan Cizelj, ravnatelj Ustanove Zoološki vrt Grada Zagreba.

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba

Životinje nezaštićenih vrsta u Oporavilište stižu s područja Grada Zagreba, a neke zaštićenih vrsta i iz drugih dijelova zemlje. Naime, upravo je Oporavilište Zoološkog vrta jedno od desetak ovlaštenih mjesta u Hrvatskoj gdje se tim životinjama može pružiti odgovarajuća veterinarska skrb.

NEMA PROLAZA FOTO Veliki radovi na zapadu Zagreba: Potpuno su zatvorili Škorpikovu zbog asfaltiranja
FOTO Veliki radovi na zapadu Zagreba: Potpuno su zatvorili Škorpikovu zbog asfaltiranja

- Među životinjama zaštićenih vrsta u prvih je šest mjeseci 2026. godine najviše bilo šišmiša, čak 54. Primili smo i 28 vjetruša, 22 male ušare, 20 sjenica, 17 čančara, 13 roda, 11 škanjaca, 8 crvenrepki, 7 djetlića i 6 piljaka. Uistinu je dug popis naših 'pacijenata' - od dva orla štekavca preko lasice i bjelice do pjegavog daždevnjaka i gatalinke. Svim životinjama pružamo veterinarsku skrb u skladu s njihovim potrebama. Svaki je slučaj drugačiji. Nekim je životinjama potrebna antibiotska terapija, a nekima složen kirurški zahvat. Dio mladunaca traži višemjesečnu ručnu othranu“, kazao je Jadranko Boras, veterinar u Zoološkom vrtu Grada Zagreba.

Foto: Zoološki vrt Grada Zagreba
CSI ZAGREB FOTO Zagrebački policajci su našli tijelo u plićaku Save, na očevidu su i po mrklom mraku
FOTO Zagrebački policajci su našli tijelo u plićaku Save, na očevidu su i po mrklom mraku

Među životinjama nezaštićenih vrsta koje se zbrinjavaju u Oporavilištu, najviše je golubova, vrana i vrabaca. Nakon što se životinje izliječe u Oporavilištu, većina ih se tamo uspješno i oporavi. Nakon toga se vraćaju u prirodu. Dio životinja seli se u drugo oporavilište na daljnji oporavak.

Građani kad uoče bolesnu, ozlijeđenu ili životno ugroženu divlju životinju, trebaju nazvati Infocentar za izgubljene i pronađene životinje Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba: 01 2008 354. Nakon toga terenska služba Skloništa odlazi po životinju, preuzima je i prevozi u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'
NIKAD ZABORAVLJENO

Fotografija iz Oluje koja je cijeli svijet obišla: 'Godinama sam se pitao tko je dječak s te fotke'

Čekao sam susret s mladićem kojeg sam snimio u jednome mračnom razdoblju, u ratu, i kojeg nisam vidio 27 godina, kaže Belošević.
Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu
UŽAS

Eksplozija kod Bosiljeva: Troje ljudi ozlijeđeno. Mladića (20) helikopterom prevezli u bolnicu

Policija će na mjestu događaja obaviti očevid, nakon čega će uslijediti kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti eksplozije i o kakvoj je napravi riječ
Novi detalji užasa u Svetom Križu Začretju: Na tijelima bile ozljede od oštrog predmeta?
TRAGEDIJA U ZAGORJU

Novi detalji užasa u Svetom Križu Začretju: Na tijelima bile ozljede od oštrog predmeta?

Iako se još čekaju nalazi obdukcije tijela oca (46) i dvoje djece starih 17 i 15 godina, 24sata neslužbeno doznaje da su na tijelima djece pronađene ozljede od oštrog predmeta

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026