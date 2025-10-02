Više ljudi izbodeno je kod sinagoge u Manchesteru, javlja BBC. "Ovo je ozbiljan incident", kratko su poručili iz policije...
STRAVA U BRITANIJI
Autom se zaletio u ljude pa ih napao nožem! Užasan napad kod sinagoge u Manchesteru...
Najmanje četvero ljudi ozlijeđeno je u stravičnom napadu kod sinagoge u Manchesteru. Napadač se, kažu svjedoci, autom zaletio u skupinu ljudi, a onda je nožem napao okupljene.
- Savjetujemo svima da izbjegavaju ovo područje - poručio je gradonačelnik Andy Burnham.
Kazao je i kako se čini da je neposredna opasnost gotova...
- Osumnjičenog za napad upucala je policija - javlja Manchester Evening News.
- Policija je pozvana kod sinagoge u 9:31 po lokalnom vremenu. Svjedok je kazao kako je vidio kako se automobil zalijeće u ljude, kazao je i kako je jedna osoba izbodena. Policija je zapucala u 9:38, jedna osoba je ustrijeljena, vjeruje se kako je riječ o napadaču. Vjeruje se kako je napadač preminuo - javlja BBC.
