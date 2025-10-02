Obavijesti

News

Komentari 3
STRAVA U BRITANIJI

Autom se zaletio u ljude pa ih napao nožem! Užasan napad kod sinagoge u Manchesteru...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Autom se zaletio u ljude pa ih napao nožem! Užasan napad kod sinagoge u Manchesteru...
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

Više ljudi izbodeno je kod sinagoge u Manchesteru, javlja BBC. "Ovo je ozbiljan incident", kratko su poručili iz policije...

Najmanje četvero ljudi ozlijeđeno je u stravičnom napadu kod sinagoge u Manchesteru. Napadač se, kažu svjedoci, autom zaletio u skupinu ljudi, a onda je nožem napao okupljene.

Police officers work at the scene following an incident outside a synagogue, in Manchester
Foto: Phil Noble

- Savjetujemo svima da izbjegavaju ovo područje - poručio je gradonačelnik Andy Burnham.

Kazao je i kako se čini da je neposredna opasnost gotova...

Manchester synagogue incident
Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION

- Osumnjičenog za napad upucala je policija - javlja Manchester Evening News.

- Policija je pozvana kod sinagoge u 9:31 po lokalnom vremenu. Svjedok je kazao kako je vidio kako se automobil zalijeće u ljude, kazao je i kako je jedna osoba izbodena. Policija je zapucala u 9:38, jedna osoba je ustrijeljena, vjeruje se kako je riječ o napadaču. Vjeruje se kako je napadač preminuo - javlja BBC.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini
DETALJI VLADINIH MJERA

Plenković otkrio: Evo koliko će umirovljenici dobiti eura po godini staža u 13. mirovini

U prosjeku umirovljenički godišnji dodatak iznosit će 171 euro i s njegovom isplatom prosječna će sveukupna mirovina iznositi više od 704 eura na kraju 2025. godine
Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao
24SATA DOZNAJU

Nikica Jelavić ide na ispitivanje u DORH zbog prijetnji nakon utakmice! Evo što je točno rekao

Radi se o utakmici Lokomotive i Hajduka u kojoj je bilo sporno zaleđe nakon prvog gola. Nikica Jelavić mlađi je trener Lokomotive, a njegov stric i imenjak je burno reagirao prema sucima i poručio da će ih kazniti
Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...
NELOGIČNOST ZAKONA

Vodič: Sve 'rupe' inkluzivnog dodatka. Iznajmljuju li sobe, odmah gube pravo na pomoć...

Za prve tri razine potpore nema ograničenja, neovisno o imovini. Tako i multimilijarder može dobiti naknadu. Ograničenja postoje za dvije razine najnižih potpora...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025