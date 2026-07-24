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Više ozlijeđenih na A3 kod Lužana: Kolona duga oko 3 km

Piše Iva Tomas,
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Više ozlijeđenih na A3 kod Lužana: Kolona duga oko 3 km
Foto: Policija
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Promet se odvija usporeno jednom trakom u smjeru istoka. Slijedi očevid

Više je ozlijeđenih osoba u prometnoj nesreći u kojoj su sudjelovala dva vozila u četvrtak oko 14.30 na A3 u blizini čvora Lužani. Na mjesto nesreće su upućeni i djelatnici Hitne medicinske pomoći, priopćila je PU brodsko-posavska.

Promet se odvija usporeno jednom trakom u smjeru istoka. Slijedi očevid.

- Zbog prometne nesreće na 190. km u smjeru Lipovca - nastala je kolona duga oko 3 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod zapad. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru istoka - piše HAK

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