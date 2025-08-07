Obavijesti

OŠTRA REAKCIJA

Visoka dužnosnica EU-a: Kriza u Gazi izgleda slično genocidu!

Piše HINA,
Foto: Johannes Neudecker/DPA

Izrael je više puta odbacio optužbe za provođenje genocida u ratu u Gazi. Izraelska misija pri EU-u nije zasad odgovorila na zahtjev za komentar

Visoka dužnosnica Europske komisije rekla je da raseljavanje i ubijanje u Gazi izgleda vrlo slično genocidu, što je prvi puta da neki povjerenik iznese takvu optužbu i javno se ogradi od pozicije EK-a prema tom konfliktu.

"Ako to nije genocid, vrlo je slično definiciji koja se koristi za izražavanje njegovog značenja", rekla je Teresa Ribera, druga najviša dužnosnica Europske komisije, za Politico od četvrtka.

Izrael je više puta odbacio optužbe za provođenje genocida u ratu u Gazi. Izraelska misija pri EU-u nije zasad odgovorila na zahtjev za komentar.

Ribera je jedna od nekoliko izvršnih potpredsjednika Europske komisije, što je funkcija druga po položaju, odmah iza predsjednice Ursule von der Leyen.

Španjolska socijalistica ne bavi se vanjskom politikom EU-a.

„Ono što vidimo je da je na meti napada konkretna populacija, koju se ubija i koja je osuđena na smrt od gladi“, rekla je Ribera za Politico.

Njezine izjave otišle su dalje od Europske komisije, koja je optužila Izrael za kršenje ljudskih prava u Gazi, ali ga nije optužila za genocid.

Europska komisija preporučila je prošli tjedan djelomičnu obustavu sudjelovanja Izraela u programu financiranja istraživanja Obzor Europa, upozoravajući na kršenja ljudskih prava i humanitarnog prava u Gazi.

No države članice EU-a još se nisu uspjele dogovoriti o suspenziji jer su neke zemlje pozvale na više vremena za procjenu i analizu situacije, među ostalima Njemačka.

