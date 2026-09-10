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NISU OPTIMISTIČNI

Visoki dužnosnici upozorili su Trumpa: Sukob s Iranom mogao bi trajati do kraja mandata?

Piše HINA,
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Visoki dužnosnici upozorili su Trumpa: Sukob s Iranom mogao bi trajati do kraja mandata?
Foto: Profimedia
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Visoki dužnosnici Bijele kuće upozorili su Trumpa da bi sukob s Iranom mogao potrajati duže nego što se očekuje, unatoč njegovim optimističnim izjavama o završetku rata.

Visoki dužnosnici Bijele kuće, uključujući potpredsjednika J. D. Vancea i državnog tajnika Marca Rubija, privatno su upozorili predsjednika Donalda Trumpa da bi se sukob s Iranom mogao protegnuti kroz ostatak njegova predsjedničkog mandata, objavio je u srijedu Wall Street Journal (WSJ).

Savjetnici su u privatnim razgovorima u Ovalnom uredu i Situacijskoj sobi rekli Trumpu da bi se Teheran mogao nastaviti odupirati američkom pritisku, čime bi se sukob potencijalno mogao produljiti i nakon dana inauguracije novog američkog predsjednika ili predsjednice u siječnju 2029., piše WSJ, pozivajući se na američke dužnosnike.

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To upozorenje u suprotnosti je s Trumpovim javnim izjavama o ratu. Naime, Trump je rekao u srijedu da će rat s Iranom završiti "odmah nakon" američkih međuizbora u studenom jer Teheran pokušava utjecati na glasovanje, no neće moći još dugo izdržati pod američkim gospodarskim pritiskom.

"Mislim da će rat završiti odmah nakon izbora jer oni više ne mogu izdržati. Očajnički pokušavaju utjecati na izbore", rekao je novinarima prije odlaska na Nacionalnu konvenciju Republikanske stranke u Dallasu. 

Kazao je da su diplomatski pregovori i dalje moguća opcija, no "to nije nešto čemu težimo".

Bijela kuća nije odmah odgovorila na Reutersov upit za komentar WSJ-ovih tvrdnji.

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