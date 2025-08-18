Obavijesti

Visoki ruski general teško ozlijeđen na bojištu u Ukrajini: ‘Morali su mu amputirati udove‘

Piše HINA,
Visoki ruski zapovjednik teško je ozlijeđen na bojištu u Ukrajini, prema ruskim dužnosnicima, prenosi u ponedjeljak dpa. General-pukovnik Esedula Abačev, vodeći zapovjednik Lenjingradske vojne uprave na frontu je od početka rata, rekao je Sergej Melikov, čelnik ruske republike Dagestana, gdje je Abačev rođen.

"Obnašao je nekoliko važnih zapovjednih dužnosti, ali uvijek je bio na samom frontu, na najodgovornijim, stoga i najopasnijim dijelovima fronta", napisao je Melikov u ponedjeljak na Telegramu ne iznoseći detalje o Abačevljevu stanju.

Naveo je tek da se 57-godišnjak liječi u "jednoj od najboljih vojnih bolnica u zemlji".

KOMENTIRAO I SAM SASTANAK Zelenski: Ruske snage ubijaju i na dan pregovora. To sve govori
Zelenski: Ruske snage ubijaju i na dan pregovora. To sve govori

Prema ukrajinskoj vojnoj obavještajnoj službi HUR-u, generalu su morali amputirati nekoliko udova kao posljedicu ozljeda zadobivenih u napadu te službe na vojnu jedinicu u regiji na zapadu Rusije Kursku.

Dosad je najmanje 12 generala ubijeno otkako je Moskva pokrenula svoju potpunu invaziju na Ukrajinu u veljači 2022.

Lenjingradski vojni okrug ponovno je uspostavljen 2024. po nalogu ruskog predsjednika Vladimira Putina i obuhvaća sve regije sjeverozapadne Rusije do Urala.

Njegovo ime referenca je na sovjetski naziv za Sankt Peterburg.

