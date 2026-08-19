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Vjernost koja traje 50 godina! 'Hrvatska je svako ljeto naša Dežela, još od 1976. godine'

Piše Dijana Marić,
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Vjernost koja traje 50 godina! 'Hrvatska je svako ljeto naša Dežela, još od 1976. godine'
Foto: Privatni album
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Punih 50 godina slovenski bračni par Miha (77) i Mira (74) ljetuju u Poreču. U kampu Ulika od 1976. svako ljeto borave dva mjeseca. Prisjetili su se kako je nekada bilo: 'Svi zajedno smo, Jugoslaveni i Nijemci, kuhali'

Dolazit ćemo sve dok nas zdravlje bude služilo, rekao nam je to slovenski bračni par Miha i Mira Robida iz Ljubljane, koji već 50 godina ljetuju u Poreču i nigdje drugdje. Tradicija je to koja datira od 1976. godine, a ljetovanje im traje puna dva mjeseca u kampu Ulika. Sportski još aktivan, ovaj bračni par u "zlatnim" sedamdesetim godinama života prisjeća se kampa kao pravog naturističkog raja, koji im je, čim su nogom kročili u njega, prirastao srcu. I tako punih 50 godina. Miha (77) inače tijekom dva mjeseca boravka u kampu vozi bicikl, pa je, pohvalio nam se, u mjesec i pol boravka "nabrao" lijepih 1500 kilometara vožnje, a njegova supruga Mira (74) trči svake godine Umag Run.

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