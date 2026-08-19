Punih 50 godina slovenski bračni par Miha (77) i Mira (74) ljetuju u Poreču. U kampu Ulika od 1976. svako ljeto borave dva mjeseca. Prisjetili su se kako je nekada bilo: 'Svi zajedno smo, Jugoslaveni i Nijemci, kuhali'
Vjernost koja traje 50 godina! 'Hrvatska je svako ljeto naša Dežela, još od 1976. godine'
Dolazit ćemo sve dok nas zdravlje bude služilo, rekao nam je to slovenski bračni par Miha i Mira Robida iz Ljubljane, koji već 50 godina ljetuju u Poreču i nigdje drugdje. Tradicija je to koja datira od 1976. godine, a ljetovanje im traje puna dva mjeseca u kampu Ulika. Sportski još aktivan, ovaj bračni par u "zlatnim" sedamdesetim godinama života prisjeća se kampa kao pravog naturističkog raja, koji im je, čim su nogom kročili u njega, prirastao srcu. I tako punih 50 godina. Miha (77) inače tijekom dva mjeseca boravka u kampu vozi bicikl, pa je, pohvalio nam se, u mjesec i pol boravka "nabrao" lijepih 1500 kilometara vožnje, a njegova supruga Mira (74) trči svake godine Umag Run.
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