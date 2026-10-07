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EVO ŠTO IH ČEKA

Vjerovnici Studenca tražbine mogu prijaviti do 28. listopada

Piše HINA,
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Vjerovnici Studenca tražbine mogu prijaviti do 28. listopada
Foto: Studenac
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Vjerovnici trgovačkog lanca Studenac mogu prijaviti svoje tražbine do 28. listopada, a prijave se podnose Financijskoj agenciji na propisanom obrascu, uz potrebnu dokumentaciju.

Trgovački lanac Studenac izvijestio je u srijedu da od danas počinje teći rok za prijavu tražbina vjerovnika u sklopu predstečajnog postupka koji je otvoren krajem rujna, a tražbine se mogu prijaviti do 28. listopada.

Nakon što je Trgovački sud u Splitu 29. rujna otvorio predstečajni postupak nad Studencem, 7. listopada počinje teći rok za prijavu tražbina vjerovnika. Tražbine se mogu prijaviti do 28. listopada 2026. godine, navodi se u priopćenju.

Prijava tražbina prvi je važan korak u nastavku postupka. Vjerovnici u tom razdoblju prijavljuju nepodmirene tražbine za proizvode isporučene i usluge izvršene Studencu do 29. rujna 2026., neovisno o tome jesu li na taj datum već dospjele na naplatu. Prijava se podnosi Financijskoj agenciji (Fina) na propisanom obrascu, uz prilaganje isprava iz kojih tražbina proizlazi.

Nakon što vjerovnici prijave tražbine, slijedi službena objava, a potom očitovanja i utvrđivanja vezana uz prijavljene tražbine. U sljedećim fazama postupka predviđena je izrada plana restrukturiranja, o kojem će glasovati vjerovnici, nakon čega slijedi odluka Suda o predloženom planu.

Vujčić: Pred nama su zahtjevni koraci

Prema prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka koji je podnio sudu, Studenac je na dan 23. rujna 2026. godine imao 60,6 milijuna eura obveza prema dobavljačima i 10 milijuna eura na bankovnim računima. 

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Za Studenac otvaranje predstečajnog postupka označava početak procesa čiji je cilj kroz dogovor s vjerovnicima i provedbu potrebnih poslovnih promjena postaviti temelje za dugoročno održivo poslovanje, kazali su iz tvrtke.

U priopćenju se prenosi izjava predsjednika Uprave Tea Vujčića, koji je kazao da njihov neposredni prioritet ostaje stabilizacija opskrbe i odnosa s dobavljačima te osiguravanje kontinuiteta poslovanja. Istodobno detaljno analiziraju sve segmente poslovanja kako bi pravodobno identificirali potrebne promjene, optimizirali troškove i unaprijedili učinkovitost organizacije.

"Pred nama su zahtjevni koraci, ali važno je da ih poduzmemo promišljeno i odgovorno. Prve odluke i poteze u ovom kontekstu imat ćemo do kraja ovog tjedna i o tome obavijestiti zaposlenike, dionike i javnost“, istaknuo je Vujčić.

Kako bi vjerovnicima, dobavljačima i drugim zainteresiranim dionicima olakšao praćenje procesa, Studenac je uspostavio posebnu mrežnu stranicu posvećenu predstečajnom postupku. Na stranici studenac.restrukturiranje.hr dostupne su ključne informacije o tijeku postupka, važnim rokovima i njegovim sljedećim fazama, kao i korisna dokumentacija te praktične informacije potrebne vjerovnicima za prijavu tražbina. Sadržaj mrežne stranice redovito će se ažurirati sukladno koracima predstečajnog postupka, navodi se u priopćenju. Službene informacije i dokumenti vezani uz postupak objavljuju se na e-Oglasnoj ploči sudova.

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