'Vjerujem da će 30. svibanj ponovno biti Dan državnosti'

Na Dan branitelja grada Zagreba, 30. svibnja, gradonačelnik Milan Bandić priredio je u palači Dverce tradicionalni svečani prijam za zapovjednike zagrebačkih ratnih postrojbi i predstavnike udruga iz Domovinskog rata, a na prijemu je bio i potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević koji je, čestitajući braniteljima njihov dan, izrazio uvjerenje da će taj datum ponovno postati i Dan državnosti.

"Mislim da je to ogromna želja velikog broja hrvatskog naroda, on je prepoznat kao takav, i sljedeće godine obilježavamo i 30 godina od prvog višestranačkog Sabora. Mislim da je to najvažnija odluka", istaknuo je ministar Krstičević uvjeren da će se od iduće godine 30. svibanj ponovno obilježavati kao Dan državnosti.

Ministar obrane zahvalio je hrvatskim braniteljima na svemu što su napravili za mir i sigurnost u Hrvatskoj.

Krstičević: hrvatski branitelji kamen temeljac moderne Hrvatske

"Domovinski rat je temelj moderne hrvatske države, a hrvatski branitelji su kamen temeljac. Jasno u svemu tome je uloga našeg prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana", istaknuo je Krstičević.

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Drago Prgomet poručio je svojim prijateljima i suborcima da ne zaborave one njihove prijatelje koji su bez posla, koji su bez stana, kojima treba njihova pomoć.

Kao što smo mi bili spremni u svakom trenutku u ratu pružiti ruku jedan drugom, izvući ga iz rova, zaštititi ga, budimo, pozvao je Prgomet suborce, spremni to učiniti i danas kad je mir.

"Nemojmo zaboraviti da smo mi privilegirani. Doista privilegija je bila biti hrvatski branitelj, privilegija je bila stvarati hrvatsku državu i zamislite generacije i generacije Hrvata koji na žalost nisu tu privilegiju imali, a htjeli su biti. To samo govori na određeni način da smo mi ipak ljudi od posebnog kova, a kao takvi imamo pravo biti glasni i danas kada vidimo da nešto nije dobro, kada vidimo da državu treba graditi na zdravijim i boljim temeljima. Ja sam potpuno siguran da ovdje, u ovoj dvorani nema ni jednog čovjeka kada bi se pojavila situacija 90-tih koji ne bi napravio isto i otišao braniti vlastitu Domovinu", poručio je Prgomet.

Naglasio je i da ne zaborave poginule suborce i nestale. "Nemojmo to naše sjećanje na njih svesti tek na puku ceremoniju godišnjih okupljanja nego nam je zadaća graditi državu koja će biti ogledalo ideala i snova o državi i o narodu kakvu su imali upravo ti naši prijatelji, ti koji su bili spremni dati vlastiti život za nju", poručio je Prgomet.

Bandić: Svjedoci smo devalvacije svih vrijednosti u društvu

A zagrebački gradonačelnik Milan Bandić kazao je kako smo svjedoci devalvacije svih vrijednosti u društvu, ali trebamo nastojati Dan branitelja istaknuti i obilježiti na način dostojan onih koji su stvarali državu.

"Mir, sloboda, samostalnost i suverenost su opće, univerzalne vrijednosti, a zajedno s njima i oni koji su ih omogućili", rekao je Bandić čestitajući hrvatskim braniteljima Dan branitelja grada Zagreba.

Rekao je da mu je osobito zadovoljstvo što je Grad Zagreb prvi prepoznao vrijednost i odao počast svojim braniteljima te prvi službeno proglasio Dan branitelja grada Zagreba. "Zagrebački branitelji su sudjelovali na svim bojišnicama diljem Lijepe naše, čuvali slobodu i stvarali neovisnu Republiku Hrvatsku", istaknuo je Bandić te je i on izrazio želju da se ispravi nepravda i 30. svibnja slavi i Dan državnosti, uz Dan branitelja grada Zagreba i Dan Hrvatskog sabora.

Na prijemu su zahvalnice Zajednice udruga HVIDR-e Grada Zagreba uručene gradonačelniku Milanu Bandiću, generalu Damiru Krstičeviću, stožernom brigadiru, posebnom savjetniku ministra obrane Boži Kožulu, predsjednici Uprave GNK Dinamo Vlatki Peras, predsjedniku GNK Dinamo Mirku Barišiću i Bratovštini Marijanski zavjet za Domovinu.

Također, Bandić je svečano uručio Medalje Grada Zagreba Udruzi roditelja poginulih branitelja Domovinskog rata Grada Zagreba, Udruzi udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata Republike Hrvatske - Grada Zagreba i Zagrebačke županije te "Hrvatskom Feniksu" Udruzi obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

U spomen na branitelje vijenci i cvijeće

U povodu Dana branitelja grada Zagreba izaslanstvo Grada Zagreba, predvođeno gradonačelnikom Bandićem položilo je jutros na Mirogoju i Krematoriju vijence i zapalilo svijeće u spomen na poginule hrvatske branitelje na Spomen-obilježje Glas hrvatske žrtve - Zid boli, Središnji križ u Aleji branitelja, na grobove prvog hrvatskog predsjednika dr. Franje Tuđmana i prvog hrvatskog ministra obrane Gojka Šuška te na Zajedničku grobnica za neidentificirane žrtve Domovinskog rata - Kenotaf na Krematoriju.

Nakon polaganja vijenaca, u crkvi sv. Marka služena je misa za poginule, zatočene, nestale i umrle hrvatske branitelje u Domovinskom ratu.

Predsjednik Zajednice udruga HVIDR-e Grada Zagreba Ante Tandara rekao je da su proslavu Dana branitelja Grada Zagreba počeli prije nekoliko dana raznim događanjima i sportskim manifestacijama. Najavio je i da će se 1. lipnja održati Sportski susreti hrvatskih branitelja grada Zagreba.