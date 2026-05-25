Vještaci o ubojici s nasipa: 'On ne osjeća druge ljude, prazan je emocionalno, gleda samo sebe'

Čak tri vještačenja bila su potrebna kako bi se razjasnilo u kakvom je psihičkom stanju bio Leopold B. (49) u vrijeme teškog ubojstva Kristine K. K. (48) 6. svibnja 2024. na savskom nasipu kraj nedovršene bolnice u Blatu te u kojoj je mjeri mogao vladati svojom voljom i upravljati svojim postupcima.

Psihijatar dr. Strahimir Sučić i psihologinja Vera Lisec-Repić iz Klinike za psihijatriju Sveti Ivan u zagrebačkom Jankomiru donijeli su isti zaključak kao i dr. Darko Marčinko s KBC-a Zagreb - da je Leopold bio bitno smanjeno ubrojiv i da mu je potrebno psihijatrijsko liječenje.

Motiv ubojstva, smatra tužiteljstvo, leži u činjenici da je Kristina htjela okončati njihovu vezu što Leopold B. nije mogao podnijeti. Na savskom nasipu gdje su trebali razgovarati prerezao joj je vrat nakon čega je sam nazvao policiju tvrdeći da se branio i da je ona napala njega. U svojoj obrani kasnije je rekao da je ponio nož kako bi "brao cvijeće".

Njegova branitelja Rafaela Krešića zanimalo je na što misle vještaci kad u svom nalazu navode "dok se o emocijama ne može govoriti jer ih nema i ni na koji način ih nije pokazao" te je li riječ o manifestaciji bolesti.

- Ovdje se radi o manifestaciji bolesti, ali nije sigurno ni dok je bio zdrava osoba da je bio emocionalan, empatičan. Riječ je o tome da on ima siromašne unutarnje sadržaje, ne doživljava toplinu, jednostavno nije draga osoba, ne osjeća druge ljude, on je prazan u tom smislu. Ne doživljava ljude na način da dugotrajno može biti prema njima dobar već gleda samo sebe, sebičan je - pojasnila je psihologinja.

Krešića je dalje zanimalo, s obzirom na nalaz, smatraju li vještaci da on može boraviti u sobi s još sedam istražnih zatvorenika te je li liječenje koje mu je potrebno moguće provoditi u zatvorskim uvjetima ili zatvorskoj bolnici.

- S obzirom da je temelj današnje terapije za njegovu bolest terapija lijekovima smatra da se njegovo liječenje može odvijati u uvjetima zatvorske bolnice i zatvora. Dok god pacijent prima antipsihotike većim dijelom je zadovoljen tretman liječenja i nisu potrebni stalni pregledi psihijatra, dovoljno je možda i jednom mjesečno ili jednom u tri mjeseca - kazao je dr. Sučić.

Na pitanje komunicira li okrivljenik i dalje halucinacije, psihijatar odgovara da on i dalje iznosi svoja psihopatološka proživljavanja u vidu različitih sumanutih ideja.

- Dojam je da pacijent jako dobro poznaje svoju bolest i prenaglašava simptome svoje bolesti. Ne možemo biti sigurni da su smetnje u potpunosti autentične. Naš je dojam da sumnjamo da postoji određeni trend simuliranja kod njega - rekao je psihijatar.

Krešića je zanimalo i na što su mislili kad su napisali da je njegovo postupanje neracionalno, ali ne i potpuno nesvjesno.

- Neracionalno je zato što on tim ubojstvom ne ostvaruje nikakvu dobit, ali kako je njegov uvid sužen smatra da će time nešto riješiti. Osjećao je da veza s Kristinom neće potrajati i ne ide kako je zamislio pa, ako Kristina nestane, da je nestao i taj problem bez uvida u širinu posljedica koje će iz toga nastati - rekla je psihologinja. Dodala je da je to suženje svijesti uvjetovano njegovom bolešću.

- Ovog časa on nije u akutnom poremećenom stanju. On sada stvari dosta dobro uviđa i nastoji postići što bolji ishod za sebe u ovom postupku - pojasnio je dr. Sučić.

Da je u vrijeme počinjenja djela postojao zdravi dio ličnosti vidljivo je u tome što je i njegovo ponašanje u određenoj mjeri bilo posljedica realnih događaja, prije svega narušenih odnosa u emotivnoj vezi. U kojoj mjeri je taj zdravi dio ličnosti postojao vještaci se nisu mogli izjasniti.

- Ne može se reći da je njegovo ponašanje bilo samo produkt bolesti i izmaštanih sadržaja nego reakcija na određene životne probleme - suglasni su vještaci.

S obzirom da vještaci nisu vidjeli poruke koje su Leopold i Kristina izmijenili prije njezina ubojstva rasprava je odgođena, a vještake će nastaviti saslušavati na sljedećoj raspravi.

Inače, vještakinje iz Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača smatrale su da je Leopold smanjeno ubrojiv i da simulira halucinacije te da mu nije potrebno psihijatrijsko liječenje.

Kako se one i dr. Marčinko nisu mogli suglasiti oko stupnja ubrojivosti i sigurnosne mjere liječenja, Županijski sud u Velikoj Gorici naložio je treće vještačenje.

