Vatrogasci su dodali da je isključen lokalni dalekovod, a lokalna cesta zatvorena za promet. Naglasili su kako je na terenu 44 vatrogasca i 15 vozila te da kuće nisu ugrožene
Vjetar nosi veliki požar na Braču. Četiri kanadera gase vatru. Stigla pojačanja na otok
Trajektom u pet sati prebačene su i dodatne vatrogasne snage - 33 vatrogasaca i 10 dodatnih vozila iz Splitsko-dalmatinske županije. Tucaković je naglasio kako je situacija bila izuzetno teška. Nešto iza 6 sati, na požarište su upućena i četiri kanadera, piše Net.hr.
Požar koji je buknuo u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice na Braču gasi 40 vatrogasca, a gašenje je otežano promjenama smjera vjetra, doznaje se u vatrogasnom operativnom središtu Brača.
"Na terenu je 40 vatrogasca i 13 vozila koje smo prinuđeni preraspoređivati na više mjesta jer vjetar mijenja smjerove puhanja, pa se tako mijenja i smjer širenja vatrenog plamena," rekli su Hini u Vatrogasnom središtu Brač.
Istaknuli su da se radi o velikom požaru na nenaseljenom i nepristupačnom terenu te da prema prvim informacijama kuće nisu ugrožene. Policija je zbog požara zatvorila lokalnu cestu, prenose lokalni mediji.
Vatrogasci su primili dojavu o požaru u 23:20 sati.
Požar koji je buknuo nešto iza 23 sata u četvrtak između Ložišća i Grabovice na otoku Braču vatrogasci intenzivno nastoje obuzdati i u noćnim satima, a zbog vatre su isključeni dalekovodi, doznaje se u Vatrogasnom operativnom središtu Brač.
"Vatrogasci su uspjeli obraniti Ložišća i sad je u tijeku borba protiv vatre na području Bobovišća", rečeno je Hini oko 4 sata ujutro.
Vatrogasci su dodali da je isključen lokalni dalekovod, a lokalna cesta zatvorena za promet. Naglasili su kako je na terenu 44 vatrogasca i 15 vozila te da kuće nisu ugrožene.
Požar na Braču vidi se iz Splita i okolnih mjesta.