Vjetar nosi veliki požar na Braču. Četiri kanadera gase vatru. Stigla pojačanja na otok

VJETAR RADI PROBLEME

Požar koji je buknuo u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice na Braču gasi 40 vatrogasca, a gašenje je otežano promjenama smjera vjetra, doznaje se u vatrogasnom operativnom središtu Brača.

"Na terenu je 40 vatrogasca i 13 vozila koje smo prinuđeni preraspoređivati na više mjesta jer vjetar mijenja smjerove puhanja, pa se tako mijenja i smjer širenja vatrenog plamena," rekli su Hini u Vatrogasnom središtu Brač.

Istaknuli su da se radi o velikom požaru na nenaseljenom i nepristupačnom terenu te da prema prvim informacijama kuće nisu ugrožene. Policija je zbog požara zatvorila lokalnu cestu, prenose lokalni mediji.

Vatrogasci su primili dojavu o požaru u 23:20 sati.