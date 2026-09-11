Obavijesti

News

Komentari 3
VIDI SE IZ SPLITA

Vjetar nosi veliki požar na Braču. Četiri kanadera gase vatru. Stigla pojačanja na otok

Piše HINA,
Vjetar nosi veliki požar na Braču. Četiri kanadera gase vatru. Stigla pojačanja na otok
4
Foto: Vatrogasci 193/Facebook
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vatrogasci su dodali da je isključen lokalni dalekovod, a lokalna cesta zatvorena za promet. Naglasili su kako je na terenu 44 vatrogasca i 15 vozila te da kuće nisu ugrožene

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Live
Sortiranje događaja
STIŽU POJAČANJA

Trajektom u pet sati prebačene su i dodatne vatrogasne snage - 33 vatrogasaca i 10 dodatnih vozila iz Splitsko-dalmatinske županije. Tucaković je naglasio kako je situacija bila izuzetno teška. Nešto iza 6 sati, na požarište su upućena i četiri kanadera, piše Net.hr.

VJETAR RADI PROBLEME

Požar koji je buknuo u četvrtak kasno navečer između Ložišća i Dračevice na Braču gasi 40 vatrogasca, a gašenje je otežano promjenama smjera vjetra, doznaje se u vatrogasnom operativnom središtu Brača.

"Na terenu je 40 vatrogasca i 13 vozila koje smo prinuđeni preraspoređivati na više mjesta jer vjetar mijenja smjerove puhanja, pa se tako mijenja i smjer širenja vatrenog plamena," rekli su Hini u Vatrogasnom središtu Brač.

Istaknuli su da se radi o velikom požaru na nenaseljenom i nepristupačnom terenu te da prema prvim informacijama kuće nisu ugrožene. Policija je zbog požara zatvorila lokalnu cestu, prenose lokalni mediji.

Vatrogasci su primili dojavu o požaru u 23:20 sati.

I DALJE GORI

Požar koji je buknuo nešto iza 23 sata u četvrtak između Ložišća i Grabovice na otoku Braču vatrogasci intenzivno nastoje obuzdati i u noćnim satima, a zbog vatre su isključeni dalekovodi, doznaje se u Vatrogasnom operativnom središtu Brač.

"Vatrogasci su uspjeli obraniti Ložišća i sad je u tijeku borba protiv vatre na području Bobovišća", rečeno je Hini oko 4 sata ujutro.

Vatrogasci su dodali da je isključen lokalni dalekovod, a lokalna cesta zatvorena za promet. Naglasili su kako je na terenu 44 vatrogasca i 15 vozila te da kuće nisu ugrožene.

Požar na Braču vidi se iz Splita i okolnih mjesta.

Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026